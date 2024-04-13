內地新「國九條」擬提高上市門檻

相隔10年後，中國國務院再發布針對資本市場的指導性文件，為第三份「國九條」，意見共有9個部分，包括要嚴把發行上市准入關；提高主板、創業板上市標準；要完善科創板科創屬性評價標準；加大退市監管力度等。滬、深、北3地交易所隨後就新股上市審核等多項規則進行諮詢，中國證監會亦刊發《關於嚴格執行退市制度的意見》。

科創板或引入風險警示 其中，上海科創板擬引入其他風險警示（ST）制度，另適度提高主板、創業板上市門檻，並將進一步完善科創板、創業板定位把握標準。同時將多年不分紅或分紅比例偏低的公司，納入ST。中證監首席風險官、發行司司長嚴伯進指出，提高主板和創業板的上市財務指標，是從源頭上提高上市公司質量，更好的保護投資者利益和服務實體經濟高質量發展的需要。

指導文件提到，嚴查欺詐發行等違法違規問題等，精準打擊各類違規「保殼」行為，健全退市過程中的投資者賠償救濟機制。中證監主席吳清強調，中證監着力建立政治、能力及作風過硬的監管鐵軍，為「強監管、防風險、推動資本市場高質量發展提供堅強保障」。另提到，已出台20多項措施，從業務端和管理端綜合施策，深化專項治理。

吳氏表示，與前兩份「國九條」相比，這份主要是體現資本市場的政治性、人民性，以人民為中心的價值取向，更有效保護投資者，特別是中小投資者合法權益。同時指，要加強資本市場內在穩定性，着力穩信心及穩預期。