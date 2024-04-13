遠洋上月銷售額瀉72% 股價破底
首季累計，遠洋協議銷售額約43.2億元，按年大跌73.89%；累計協議銷售樓面面積約45.86萬方米，每方米均價僅約9,400元。富力首3個月總銷售收入則約27.1億元，銷售面積約18.53萬方米，按年亦挫63.22%及56.58%。
龍湖評級降至BB+ 展望負面
標普在報告指，負面展望反映在中國房地產行業下行時期，預料龍湖未來12個月合約銷售額進一步下滑、槓桿上升的風險加大。據其預測，龍湖今年合約銷售額可能按年下降22%至1,360億元，單計首季，該企合約銷售額已大減53%。另有消息指，龍湖已匯出資金用於兌付今日到期的422萬美元債券票息。
恒大地產擬再被執行8.3億
不過，粵海置地(00124)發盈警，預期截至今年3月底止首季虧損不多於一億港元，按年盈轉虧，主因期內錄得投資物業公允值收益按年大幅減少，以及公司因加大去庫存化力度及已竣工持有待售物業停止資本化，銷售及市場推廣費用及融資成本淨額有所增加。
據內媒報道，中國恒大(03333)附屬恒大地產再新增6條被執行人訊息，涉及金額合計約8.3億元，恒大地產現存約640條被執行人訊息，被強制執行總金額逾520億元。
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