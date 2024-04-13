遠洋上月銷售額瀉72% 股價破底

標普在報告指，負面展望反映在中國房地產行業下行時期，預料龍湖未來12個月合約銷售額進一步下滑、槓桿上升的風險加大。據其預測，龍湖今年合約銷售額可能按年下降22%至1,360億元，單計首季，該企合約銷售額已大減53%。另有消息指，龍湖已匯出資金用於兌付今日到期的422萬美元債券票息。