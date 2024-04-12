行業剖析：港餐飲業面臨「走塑」衝擊

國家統計局數據顯示，今年首兩個月內地社會消費品零售總額按年增長5.5%至8.13萬億元（人民幣‧下同），其中商品零售按年增長4.6%至7.18萬億元，餐飲收入受惠於春節消費利好，大幅增長12.5%至9,481億元。

對比內地餐飲零售業的加速復甦，現今本港餐飲業較為慘淡。受港人移民趨勢下消費者結構及規模變化影響，加上旅客未復疫前，近期陸續有店舖「執笠」。香港餐飲聯業協會估計，過去一個月全港有約200至300間食肆結業，復活節假期期間港人外遊或導致食肆日間生意跌兩至三成，夜間生意跌逾四成以上，留在香港的市民消費力度亦有減弱。

中小企生意首當其衝 本港餐飲零售業急需提升自身吸引力。考慮到內地的競爭優勢主要有消費更具性價比及服務質素更高等，同時本港將於4月22日實施首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品，對消費者而言相當於變相加價，或對本地零售餐飲中小企業不利。

環境保護署估計，非塑膠餐具與一般膠餐具成本相若，一套餐具的價錢差距僅約兩毫，而目前「走塑費」明顯遠超成本，或令商家將成本轉嫁消費者從而打擊生意。連同近期計劃推行的垃圾徵費、水電費及鋼鐵加價等，或在經濟低迷時期影響消費者情緒，並進一步演變為社會矛盾，不利相關中小企業及社會發展。

此外，禁用及減少膠餐具及其他塑膠產品使用雖一定程度減少塑膠污染，但非塑膠即棄餐具仍會製造其他垃圾，如木製餐具亦與政府減碳目標相悖。建議多給予政策支持業界發展，走塑新政應經更全面的考慮及部分試行調整後，再做全面執行，以助本港餐飲零售業回暖。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興（作者為註冊持牌人士，沒持有上述股票）