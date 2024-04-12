宏觀視野：綠色貿易發展刻不容緩

全球氣候變化已在發生，對人們的日常生活產生了非常可怕的影響，而且公眾對此愈來愈擔心。針對氣候變化認知的最新調查顯示，8個國家、共75%的受訪者表示非常擔心氣候變化。

氣候變化也影響着全球貿易。巴拿馬運河乾旱令這條重要水道的運力減半。隨着全球約三分之一的溫室氣體排放來自貿易本身，全球貿易終於自食其果。事實上，綠色貿易不僅對實現所有人的可持續未來至關重要，它同時也關乎着全球貿易存在的必然性。

綠化船隊助航運減碳 每年大約有110億噸貨物或約85%的全球貿易通過海運進行。到2050年，這數字勢將增加兩倍。雖然海運目前只佔全球溫室氣體排放量的3%左右，但如果今天不採取行動，到本世紀中葉，這比重可能會飆升至17%。由於最近紅海事故導致海運航線變長，這比重在短期內可能會更高。事實上，自2000年以來，全球海運業的二氧化碳排放量已大幅增加42%。

因此，讓海運減碳將在綠化全球貿易中發揮重要作用，這是一場緊迫的時間競賽。為了在2050年之前實現海運產業的淨零排放，儘管排放量預計會增加，但是也必須在2025年左右穩定下來，然後減少直至2030年。

在這個背景下，綠化船隊已成為該產業的首要任務。全球30家最大的航運公司中有13家已經設定了2040至2060年的淨零目標。實現這些雄心勃勃的目標當然也有代價，估計該產業每年投資至少需要230億美元。

顯而易見，歐洲在綠色產品貿易方面處於領先地位。單單德國在綠色產品出口方面就超過了美國，而美國已成為除歐盟27國之外，綠色產品和技術的最大進口國。

宜取消相關產品關稅 事實上，歐盟27個經濟體中有19個在低碳經濟方面保持甚至擴大了其優勢。2022年，綠色產品約佔德國出口總額的15%。在2000至2022年期間，德國環保產品出口佔其國內生產總值（GDP）的比重也實現了最大的增長（增加6.9個百分點），其次是南韓和中國。

通過專注於環保產品的生產和出口，歐洲可以進一步滲透日益增長的全球潔淨科技市場，這可以推動經濟增長和額外的綠色轉型投資。同時，取消這類產品的關稅亦可發揮重大作用。環保產品的貿易壁壘仍然很高，降低綠色產品的進口成本將使得消費者和企業都更能負擔且易於擁有，同時還能刺激生產商之間的競爭，推動本土和全球的創新，估計取消綠色產品的關稅可推動每年出口量增加10%以上，合共約1,840億美元。

須政策支援經濟轉型 要進一步綠化貿易，必須利用5個關鍵槓桿：第一，主要經濟體應重新參與促進綠色貿易，幫助增加綠色技術的供應，並且降低其價格。第二，所有持份者需要就何謂綠色產品達成一致。第三，政府應通過適當的標籤和公共價格補貼為可持續生產和消費提供明確的指導方針和標準。第四，進一步降低甚至取消綠色產品的關稅，令消費者更能負擔。最後，政府需要引導過剩儲蓄為生產綠色產品的公司提供融資，同時為這些企業實施額外的稅收減免。

然而，仍需要加大努力，讓所有產業實現綠色發展，以減少所有製成品在全球貿易中產生的碳足迹。在這方面，企業需要公共支持以及不同範疇的激勵。例如借貸和通過差價合約等工具降低投資不確定性；通過補貼使環保投資有利可圖並可擴展；通過創新的失業計劃應對氣候相關挑戰；通過全面的風險管理向可持續的和安全的供應鏈過渡以及引入配額來抵銷成本問題，推進真正的循環經濟。

綠色貿易不再是一個選項，而是必須利用所有可用的技術及政策選項來實現這一目標。在過去的幾十年間，全球貿易一直是發展和減貧的巨大推手，大眾有責任支持企業，並督促政策制訂者讓這更具可持續性。

安聯貿易