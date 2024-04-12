商廈租金首季挫2.5% 料全年續疲

商業市場復甦進度緩慢，空置率持續高企。代理報告顯示，第一季整體寫字樓租金下跌約2.5%，預計今年走勢依然疲弱，全年料跌約6%。

高力發表《2024年市場季度》報告，該行香港研究部主管李婉茵表示，地產市場今年開局表現欠佳，主要受息口持續高企和金融市場資金緊絀所影響。未來數季，經濟復甦和減息情況等，是影響甲級寫字樓及商場市場前景的關鍵因素。

上季部分商業區寫字樓租金跌幅較大，期內中環/金鐘租金按季挫約2.6%，港島東亦出現約2.7%跌幅。

高力香港企業客戶服務主管顏慧萍表示，為應對現有及新落成寫字樓供應所帶來的激烈競爭，業主會提供租金優惠，以吸引及挽留租戶。

一線街舖租升1.8% 零售商舖市場方面，第一季整體一線街舖租金按季上升約1.8%。入境遊客顯著增長，推動尖沙咀區舖租按季升約2.6%，表現較其他地區為好。該公司香港商舖服務主管吳凱寧指，港人外遊或會對餐飲業造成影響，惟珠寶及健身行業前景仍樂觀，料核心區一線街舖租賃未來兩季持續暢旺，今年租金最多可漲約10%。