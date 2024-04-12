Blue Coast暫收萬三票 超購70倍
長實集團(01113)的香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，明日將展開次輪銷售，以價單形式發售184伙。消息人士指，項目過去5日已接獲逾13,000張入票，暫錄超額認購約70倍。
長實營業部助理首席經理楊桂玲指，次輪銷售登記中，香港居民佔約八成，非本港居民佔約兩成。入票人士若按地區分布，港島區佔約五成，九龍區佔約三成，餘下為新界區。長實營業部首席經理郭子威稱，次輪銷售今日下午3時截票。地產代理指，有大家族的家庭客計劃於公開發售當日，斥約1.5億元購入4伙四房戶。
啟德海灣1期套2.2億
HENLEY累沽598個單位
啟德餘貨盤趁市旺加強軟銷。恒基地產(00012)的啟德THE HENLEY，昨日開放三房現樓示範單位予傳媒參觀。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民透露，THE HENLEY 3期項目累售598伙，套現逾65億元。最新開放的單位為第1座36樓A室，實用面積888方呎，三房一套戶型，連衣帽間及工作間間隔，單位層與層之間高度約3.31米，客飯廳及睡房均可望及啟德體育園，享維港景，主人套房設弧形落地玻璃窗。
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