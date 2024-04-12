Blue Coast暫收萬三票 超購70倍

長實營業部助理首席經理楊桂玲指，次輪銷售登記中，香港居民佔約八成，非本港居民佔約兩成。入票人士若按地區分布，港島區佔約五成，九龍區佔約三成，餘下為新界區。長實營業部首席經理郭子威稱，次輪銷售今日下午3時截票。地產代理指，有大家族的家庭客計劃於公開發售當日，斥約1.5億元購入4伙四房戶。