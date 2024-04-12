康城新盤每呎1.44萬

各區新盤繼續車輪轉式推售。會德豐地產的將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，昨公布首張價單，提供138伙，折實平均呎價約14,488元，較同系列上月推出的SEASONS PLACE首批高約2%。一房單位折實入場費約454萬元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，今批單位屬於「壓軸復活價」 ，定價參考上一期項目，考慮景觀與樓層因素後為原價加推，期望為樓市帶來復活的生氣。首張價單涉及45伙一房戶及93伙兩房戶，均位於第2A座。

PARK SEASONS首批454萬起 今期價單維持最高12%折扣，120天即供折實價454.1萬至734.3萬元，折實呎價13,969至15,096元。該公司助理董事兼總經理（商務）余麗珠稱，入場單位為2A座11樓E室一房戶，實用面積322方呎，折實呎價約14,102元。價單所見，首批單位全數一房折實價500萬元以下，兩房折實入場費617.1萬元。

資料顯示，上一期SEASONS PLACE於3月中推出首批130伙，折實平均呎價約14,188元。參考上期3A座20樓C室兩房戶，實用面積453方呎，折實呎價約13,837元。最新一期面積、開則及坐向相若的2A座20樓C室，折實呎價約14,057元，相差約1.6%。

她續指，項目提供的標準四房兩套戶型為「站頂」獨有，實用面積1,271方呎起，不排除以招標形式出售，並參考附近同類項目平均成交呎價約3萬元。樓書所見，兩期項目由5座住宅大樓組成，共涉990伙。

單位分布上，一房戶佔20%，兩房戶佔約38%，三房及四房戶分佔28%及6%，餘下屬特色戶型。標準單位實用面積377至1,433方呎，而面積最細單位屬特色戶，為第5B座1樓D室，是實用面積340方呎一房戶，連108方呎平台。

Seasons Bay 3期連沽9伙 市場錄大額交投，華潤置地（海外）及保利置業集團( 00119 )的啟德澐璟，昨以逾1.14億元招標售出第1座25樓A室，為實用面積2,088方呎四房戶，呎價約54,916元。華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，錄得第2座7樓A室三房戶成交，實用面積1,584方呎，成交價6,500萬元，呎價約41,035元。據悉買家具內地背景。

梁淑儀（左）指，朗賢峯引入德國品牌的廚房家電，全盤家電總零售價約1.4億元。 朗賢峯平面圖