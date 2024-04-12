未補價成交：白居二客172萬買寶林銀主貨
未補價第二市場資助房屋都要劈價吸客。將軍澳公屋寶林邨銀主單位劈價逾31%才獲白居二客承接，成交價僅約172.5萬元。
世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳第二市場近日連錄白居二客入市個案，上述單位為寶智樓高層6室，實用面積約381方呎，銀主去年叫價252萬元放售，累減79.5萬元售出，呎價約4,528元。
東熹苑減25%易手
港島居屋都有一定減幅。世紀21溢榮郭少玲稱，筲箕灣東熹苑C座高層6室，實用面積約433方呎，兩房間隔，去年7月放盤，原先叫價418萬元，上月已調整至340萬元，獲綠表客洽購，終以310萬元售出，累積減幅約25.8%，呎價約7,159元。
沙田居屋愉翠苑本月連錄多宗買賣。萬方地產葉搏麟指，屋苑Q座高層4室，實用面積約516方呎，放盤約8個月，累減約12%，第二市場成交價480萬元，呎價約9,302元。
中原伍耀祖表示，天水圍居屋天頌苑O座中層12室兩房戶，實用面積約539方呎，第二市場叫價348萬元，議價後以318.8萬元易手，呎價約5,915元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：