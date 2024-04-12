未補價成交：白居二客172萬買寶林銀主貨

東熹苑減25%易手

港島居屋都有一定減幅。世紀21溢榮郭少玲稱，筲箕灣東熹苑C座高層6室，實用面積約433方呎，兩房間隔，去年7月放盤，原先叫價418萬元，上月已調整至340萬元，獲綠表客洽購，終以310萬元售出，累積減幅約25.8%，呎價約7,159元。