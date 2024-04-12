業主投資者鬥劈價

太古城高位冧兩成 薈蕎收租盤蝕3球 各區二手交投氣氛降溫，業主放盤即時「再劈過」。鰂魚涌太古城套三房單位，僅兩個月共減價312萬元沽出，成交價1,288萬元，較高位低逾20%。投資者都要斬纜，沙田薈蕎一個收租單位，減價逾百萬元後轉手，原業主持貨約6年單計帳面已蝕300萬元。

鰂魚涌太古城4月暫錄約10宗買賣，按月跌約30%。中原莊劍嵐表示，該盤啟天閣高層B室，實用面積約797方呎，有海景，今年2月以1,600萬元放售，累積減幅約19.5%，呎價約16,161元，新買家為用家。資料顯示，樓層相若的同室單位，2019年最高登記成交價達1,650萬元，最新做價仍低362萬元。

麗港城售600萬 平近23% 九龍藍籌屋苑情況相若。港聯置業方健勝指，茶果嶺麗港城37座高層B室，實用面積約517方呎，兩房間隔，叫價700萬元，市場放盤約一年，最終減價100萬元，以600萬元成交，呎價約11,605元。資料顯示，低數層的同室單位，2018年以最高價778萬元登記售出，現價仍低約22.9%。

細價盤都要劈價出貨。世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田第一城9座中層G室，實用面積約327方呎，兩房設計，放盤7個月，開價580萬元，累減135萬元，以445萬元成交，呎價約13,609元。

樓價難再反彈，收租投資者都棄守，薈蕎再錄勁蝕成交。市場消息透露，該盤2翼高層B3室，實用面積約389方呎，一房間隔，單位連租約期間已叫價600萬元，交吉後更減至550萬元求售，最近叫價再降至520萬元，終以480萬元售出，呎價約12,339元。原業主2018年一手購入，帳面貶值約38.5%。

世宙50%損手 兩房輸148萬 元朗世宙4月暫錄約4宗成交，屬該區交投最旺屋苑，當中約50%屬損手個案。中原王勤學表示，屋苑2座高層H室，實用面積約428方呎，兩房間隔，開價622萬元，以612萬元沽，呎價約14,299元。原業主於2021年7月以760萬元買入，不足3年帳蝕148萬元，單位貶值逾19%。

利嘉閣李啟昌稱，長沙灣昇悅居6座中層A室兩房單位，議價後以783萬元獲承接，呎價約17,022元。原業主2019年以約818萬元買入，帳蝕35萬元。中原黎宗文表示，沙田新城市廣場3期1座高層D室，減價60萬元，以1,690萬元易手，呎價約16,601元，約4年帳蝕約10萬元。

事實上，撤辣後二手住宅交投量一度回升，惟樓價一直未見支持。美聯指出，第一季二手住宅註冊量錄7,632宗，按季升約21.7%，連跌3季後回升。