簡訊一覽
●山水水泥(00691)披露，今年首季蝕8.08億元（人民幣‧下同），較去年同期蝕5.62億元有所擴大；經營收入17.04億元，按年大跌46.41%。
●中國飛鶴(06186)昨日以其閒置資金認購中信銀行發售金額為5億元人民幣的理財金融產品，預期收益率3.25%，到期日2025年4月15日，屬非保本浮動收益型產品，投資範疇為債權類資產。截至昨日，該集團向中信銀行認購之理財及結構性存款金融產品未贖回本金金額，合計為31億元人民幣。
●華晨中國汽車(01114)宣布，委任張悅為執行董事及行政總裁，昨起生效。
●外媒引述消息指，中國廣核集團正考慮重新啟動旗下香港上市子公司中國廣核新能源控股(01811)的私有化並退市，討論尚處初步階段。
●The Capital Group於4月9日在場內增持創科實業(00669)69.47萬股，平均價每股108.6244元，估計涉資逾7,500萬元，持股量由7.98%增至8.02%。
●消息指台灣的鴻海正考慮倣效華為，引入輪值行政總裁（CEO）制度，目前考慮的方案是由4位CEO輪流擔任，每次6個月，但細節尚未定案。
●浙商銀行(02016)行長張榮森昨指，未來股息比例不低於30%。該行日前已落地首批予融資支援的30個「白名單」房地產項目，新發放融資逾30億元（人民幣‧下同）、新批覆授信逾100億元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：