股壇MasterMind：恒指後市還看內地 金礦股未宜追入

美國減息預期急速降溫，美股應聲下挫。港股昨亦受累低開超過280點，不過收市仍穩守萬七點關，後市漸入佳境？另外，有傳內地出手規管短劇，短片平台股要小心？美匯頑強，但金礦股不跌反升，後市仍樂觀？

凱基亞洲投資策略部主管溫傑昨日於《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」上表示，美國上月通脹高過預期，加上聯儲局3月議息會議紀錄中，官員取態未如想像中「鴿」派，表明需要更加多資訊確認通脹邁向2%目標才減息，因而令市場對減息預期進一步降溫。不過他認為，根據點陣圖，未來兩、三年料將處於減息周期，聯儲局到底在6月還是7月減息不太重要，投資者不用太擔心。

港股方面，溫認為走勢較受內地因素影響，4月要留意內地的經濟數據，以及貸款市場報價利率會否下調等，如果較市場預期理想，不排除恒指可以突破17,200點。

金價回落，但黃金相關股普遍逆市做好，他指近期美元走強，環球央行延後減息，均對金價不利，一旦唯一支撐金價向上的地緣政治因素有所緩和，金價向下也不足為奇，又認為今輪升勢「較虛」，金礦股暫不宜追入。

另外，溫傑在節目中分析醫藥股等其他板塊，想聽更詳盡分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。