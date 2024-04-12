華鋰電資源豐富 美難擺脫

電動車最關鍵、成本及技術門檻最高的零件，必然是電池。而為了確保供應鏈的安全，鋰礦亦成為各國爭相搶奪的資源。如果說美國利用了其技術壟斷能力，在晶片戰中取得上風，那麼在涉及到電動車轉型的電池大戰，中國可謂是明顯的贏家。

中國不僅控制絕大多數的電池生產，也承包絕大多數電池材料的處理工作，美國對中國徹底依賴的程度，是自二十世紀初期以來任何一場工業革命前所未見的。

日本伊藤忠綜合研究所研究員深尾三四郎亦指出︰「電池的關鍵不是擺脫依賴，而是如何與中國相處。」不過，去年歐盟立法通過一項議案，要求到2030年歐洲的90%電動車電池必須在當地生產；美國亦已立法禁止國防部向包括比亞迪、寧德時代在內的6家中企採購電池。只是這些措施都只能「治標」，無法扭轉中國在電池產業上的優勢，甚至可能會適得其反，禍亂自身。

直到不久前，許多人認為這是過去的象徵——冷戰時期經濟偏執狂遺留的殘迹。前後好幾十年，特別是在第二次世界大戰結束後，美國開始不斷儲存重要物資，其中大多為軍需物資，不過也有商用物資，以備一旦短缺之需。但在柏林圍牆倒塌後，冷戰告終，政界人士認為囤積物資不再有必要。在世界各國因經濟聯繫而緊密結合，危機戰亂似已走入歷史的情況下，美國逐漸減少這些庫藏、清倉，截至2020年代初期，這裏的庫存已經所剩無幾。

特朗普與拜登採取不同作法。在2022年，拜登引用《國防生產法》（Defense Production Act）以保護美國電池產業。根據這項法案，白宮有權為業者提供額外援助，協助業者在國內生產鋰、鈷、鎳、錳與石墨等重要原料，以降低對國外進口之依賴。

拜登谷本土生產有難度 拜登說，「我們需終止對中國和其他國家的長期依賴，並為未來提供更多動力。」之後，拜登提出一連串法案提升美國國內的電池、電腦晶片，以及其他綠能產品的生產。

不過，就現階段而言，達成這些目標仍有難度。無論在汽車時代，在矽時代，在混凝土時代，在工業採礦時代，美國或多或少打從一開始都能在科技戰場上享有主導地位。但在電池時代，情況變了，想取得電極箔使用的精煉銅與鋁、陰極活性材料，以及塗在這些材料上的石墨，都得仰仗中國。

從一方面來說，亞洲的支配與主控大幅降低電池價格，讓每個人都受益；2010到2020年間，經通脹調整，電池價格下降89%。美國及其盟友或許可以打贏控制半導體供應鏈之戰，想打贏電池戰則很難。