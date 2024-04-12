全球電動車銷量增長急煞掣

今年料賣1800萬輛 打減價戰存憂 去年全球已擺脫了供應鏈危機、晶片短缺的問題，汽車產業因供應復甦而錄得反彈。由於今年汽車市場將趨於正常化，加上經濟前景不明朗、競爭加劇等因素，分析估計今年全球新車銷量增長只有1.9%，較去年逾一成的增長大幅放緩。話雖如此，電動車的增長仍然相對較好，預期今年新能源乘用車銷量將超過1,800萬輛，按年增長32.8%，雖然中國在新能源車方面有着明顯優勢，但日益白熱化的減價戰恐怕會成為一大隱憂。

比亞迪經銷商或積壓庫存 中國的電動車產業有着明顯的優勢，包括完整的產業鏈、低成本及經濟規模效益等。貿易信用保險公司安聯貿易認為，目前中資車企正朝着「征服全球市場」的方向發展。不過，一些因素存在潛在風險，可能會削弱中國目前的領先地位，包括不斷升級的價格戰、產能過剩問題，愈發緊張的地緣政治局勢以及新一代電池技術出現。

他又引述研究數據指，比亞迪在去年第三季高峰期每輛車的平均利潤可達1.1萬元人民幣，而去年第四季則只剩下約7,000至9,000元人民幣，考慮到電動車減價動輒上萬元，車企的經營壓力將非常巨大，而目前「看不到減價戰短期內會有完結的迹象。」

嚴寒損續航力 闖俄受限 整體而言，他認為電動車行業增長已有所放緩，滲透率甚至達到了「樽頸位」。今年初的數據顯示，比亞迪今年首兩個月的新能源車銷量按年倒退6.14%，某程度上也印證了他的觀點。他解釋指，過去內地車企在農曆新年前的銷量會比較好，因為消費者樂於在新年前買新車，但這種現象並不適用於電動車行業。

由於內地春節期間多數公路免費，故自駕回鄉亦是一大趨勢，因電動車在寒冷天氣下續航能力較弱，得不到消費者的信任，變相限制了銷情。同一道理也適用在中國車企「出海」的潮流，作為傳統上中國車企最容易打入的俄羅斯市場，由於當地天氣寒冷，電動車的銷情也因為相同的理由而受限。楊氏還指出，歐洲、美國的本土市場有着強大的品牌，外來的競爭對手始終較難擠入當地市場。

然而，考慮到電動車產業始終是一個非常大的投資主題，相關的基金亦受到投資者的歡迎。他亦不排除有資金會低撈電動車板塊，以中國的電動車產業的規模及優勢，不太可能完全避開。

歐企轉型落後 職位減少 安聯貿易的研究報告指出，從全球角度來看，電動化轉型較慢的歐洲汽車製造商─特別是德國車廠，恐怕會損失市場份額，繼而危及當地大量工作職位。汽車行業一直是歐洲經濟的支柱（佔全個地區產出的6%），同時是創新、出口的重點產業（佔歐盟出口價值的2.8%），並提供大量就業機會（直接就業650萬人）。然而，由於長期專注於自身的優勢，歐洲汽車巨頭在電動汽車領域的起步較晚，並且生產價格合理車型難以盈利，其電動汽車的成本仍比汽油車高27%。

歐洲汽車製造商轉型落後，已對當地企業經營環境產生明顯影響，包括破產數量增加（歐洲企業破產數目去年增長13%），以及就業職位減少，將有73萬個就業職位面臨風險，其中德國受到的影響尤為嚴重。

德國車廠電動化轉型較慢，恐失市佔率。 電動車銷量增長放緩