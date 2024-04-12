絲絲講場：阿里王子網站翻生

尋日最新消息係，涉事嘅「阿里王子」私人辦公室網站已經開得番，個人簡介部分無乜點變，繼續話自己係「出身杜拜統治家族嘅標誌性人物，喺阿聯酋以領導能力、文化保育同慈善好似燈塔咁發光發亮」云云。

之但係直到截稿嗰陣，同樣喺禮拜三下架嘅LinkedIn專頁依舊係「頁面不存在」，點解唔盡快喺一個專業社交平台度開番個據點，莫名其妙潛水呢？真係耐人尋味。

其實家辦嘅嘢，如果發起人啲錢係乾淨，又無任何形式公開集資，就稱唔上咩「雞棚」嘅，況且政府早排先重申有過百間家辦已經決定或準備緊落戶香港，又或者係香港擴展業務嘛。關鍵係阿「王子」嘅作風喺家辦嚟講算好張揚，一旦最後話唔搞，就唔係咁符合佢「燈塔」（Beacon）嘅形象啦。