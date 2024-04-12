問界躋身華豪華車銷量５強

內地電動車市場競爭激烈，不過電訊設備製造商華為與賽力斯合作的「AITO問界」汽車卻有不俗成績。華為常務董事余承東稱，今年首季問界躋身了中國市場豪華品牌銷量首5位，其中「問界M9」上市3個月累計大訂（即落了訂金的訂單）突破7萬輛，月交付能力持續攀升至逾2.5萬輛。

他又稱，與另一國產車企奇瑞合作的「智界S7」，已克服工廠搬遷和晶片短缺的困難，快將開啟海量交付。

廣汽擬回購 股價仍跌2% 他又稱，廣汽H股表現並未體現公司未來的發展潛力，經上月董事會批准，計劃回購部分A、H股股份，從而提高每股收益及淨資產收益率，改善資本結構以及提升市場表現。

觀其言論，或多或少回應了「中特估」估值低，國資委今年初提倡要研究將市值管理納入央企負責人業績考核的行動。不過廣汽股價昨收市仍跌2.04%，收報3.35元。

新能源車發展進程方面，他稱不僅「埃安」計劃在泰國及印尼開展本地化生產，集團另一品牌「廣汽傳祺」亦正在馬來西亞等地推進本地化生產，強調公司將持續拓展海外市場，計劃今年實現海外銷量逾15萬輛的目標。

福士電動車內地交付飆91% 至於福士汽車（Volkswagen，內地稱「大眾汽車」）最新表示，減價戰下他們今年首季的中國交付量仍升近8%至69.36萬輛，當中電動車交付量因基數較低，按年增幅更達91%至41,000輛。

福士汽車中國業務負責人貝瑞德（Ralf Brandstaetter）表示，在中國市場價格戰持續不斷下，集團仍實現強勁增長，且在燃油車市場的市佔率亦不斷上升。