UNIQLO母企半年經營溢利破頂

毛利率升 多賺28% 期內集團綜合收益總額為15,989億日圓，按年增9%；綜合經營溢利總額為2,570億日圓，按年增16.7%；毛利率按年上升2.4個百分點，錄得52.9%；另銷售、一般及行政開支佔收益比率按年上升1.5個百分點至37.2%。

此外，融資收入及成本項下錄得淨增長423億日圓，主要來自於利息淨收入257億日圓以及以外幣計算的金融資產等帳面價值，在換算為日圓後錄得匯兌淨收益165億日圓，故上半年度所得稅前溢利為2,993億日圓，按年增29.9%；純利為1,959億日圓，按年增27.7%。

海外UNIQLO上半年度收益按年增17%，經營溢利增23%。大中華地區雖受暖冬及低消費意願影響，仍錄得收益增長，經營溢利維持於上年同期水平，其中內地錄得收益增長及溢利小幅下降，但若剔除年度獎金計入周期變更的影響，則錄得收益小幅增長。香港錄得收益及溢利雙增長，台灣收益上升，溢利維持於上年度水準。南韓錄得收益及溢利雙增長；日本UNIQLO事業分部上半年度雖錄得收益下降但溢利大幅增長，主要由於成本率大幅改善，毛利率按年上升3.6個百分點等因素所致。

GU事業分部本財年上半年度收益為1,595億日圓，按年增9.6%；經營溢利增17.5%至153億日圓。

上調盈測 料增派息 迅銷料全年度每股股息將按年增60日圓至350日圓，包括中期息175日圓。集團預計年度綜合收益總額將達30,300億日圓，較1月11日發布的預測值調降200億日圓，按年增9.5%；經營溢利預估值維持於4,500億日圓。集團同時上調所得稅前溢利預測4.16%至5,000億日圓；以及上調純利預測3.22%至3,200億日圓。