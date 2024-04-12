港智慧城市僅排20位

較去年跌一位 新加坡亞洲封王 近年全球積極推動發展智慧城市（Smart City），瑞士洛桑管理學院（IMD）進行的研究發現，歐洲和亞洲地區擁有全球最頂尖的智慧城市。在最新的智慧城市指數排名中，香港在全球142個城市中，排名第20位，較去年第19位下跌一位；而新加坡在亞洲地區位列第一，全球排名第五。

71%受訪者關注港樓負擔 報告顯示，受訪者認為香港設有優良的回收服務（68.5%）、能夠滿足最貧困地區的基本衞生設施需求（65.9%）、優良的醫療服務（62.4%）。受訪者最關注的香港最迫切優先事項，則為負擔得起的住房（71%）、醫療服務（44%）、充分就業（33%）。

報告中名列前20名的城市主要來自歐洲和亞洲，其中瑞士日內瓦、新加坡、阿聯酋阿布扎比、阿聯酋杜拜、台北、上海共6個城市排名有所上升。瑞士蘇黎世排名榜首，挪威奧斯陸位居第二，澳洲坎培拉排名第三，而第四位為瑞士日內瓦，躍升5個名次；新加坡上升兩位至第五位。北京從2023年的第12位下降至第13位；上海則上升6位，排名全球第19位；首爾排名亦下跌一位，位列全球第17位；台北上升13位，排名第16位。

除了名列首20位的北京、上海及香港之外，其他有排名的中國城市有珠海（第58位）、天津（第54位）、深圳（第60位）、南京（第62位）、杭州（第64位）、廣州（第65位）、重慶（第82位）、成都（第93位）。

無北美城市進前20名 IMD每年都會發布一份智慧城市指數，一方面平衡關注智慧城市的經濟和技術方面，另一方面平衡關注智慧城市的「人文維度」（生活質素、環境和包容性）。今年除了台北首次進入前20名外，大多數其他榜中領先者基本上保持在去年的水平。

然而，令人關注的是沒有北美城市進入前20名，以3年移動平均值計，美國許多城市的地位一直在下降，特別是華盛頓特區、丹佛和洛杉磯，也適用於三藩市、紐約市和芝加哥。加拿大的城市亦有類似情況，渥太華下降3位，蒙特利爾下降9位。

自2019年以來，該指數對全球142個城市的公民進行調查並收集數據，該指數正在成為國際公認的政策制訂者行動工具，並吸引全球媒體的關注。同時，研究人員針對不同類型的智慧城市撰寫了案例研究，以說明每個城市的不同發展階段和不同經驗，目的是展示該指數與現實世界的相關性。IMD認為，面對日益增長的不確定性，城市正在走上為未來做好準備的新道路，而解決數碼落差是當務之急。

今年智慧城市指數排名