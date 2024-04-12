華為傳挖角 上海建半導體研發基地

中國的科技巨企華為據報正在上海建設新的研發中心，意圖打造一個半導體研發基地，其目標是生產包括光刻機在內的先進半導體設備。外媒引述消息指，華為出兩倍高薪聘請了許多曾在ASML、應用材料、泛林集團等半導體設備供應商工作的工程師，以及曾在台積電、英特爾等先進半導體生產商有多年經驗的員工。

不過，有業內人士表示，雖然華為提供的薪酬優厚，但其工作文化相當「具挑戰性」。根據一位晶片工程師所述，華為的工作文化不止是「996」（早上9時到晚上9時，一周6天工作），而是所謂的「007」（即每日所有時間都要隨時工作或候命）。華為提供為期3年的工作合約，但大多數人都無法堅持到完約。

消息指，新的研發中心位於上海青浦區，園內設有華為旗下海思半導體的新總部，亦設有無線技術及智能手機研究中心。

韓半導體出口增45% 另邊廂，隨着半導體產業愈來愈受重視，加上受惠於人工智能（AI）熱潮，南韓4月首10日的初步出口數據顯示，該國出口額為164.41億美元，按年增長21.6%；其中半導體出口增加45.5%，為連續5個月實現雙位數增長。同時，電腦周邊設備及家電出口增長顯著，達到84.7%及71.7%；精密儀器、汽車零部件、乘用車出口增35.9%、27.2%及8.6%。

話雖如此，南韓的經濟卻依然要面對各種挑戰，包括不斷增長的債務。該國的財政部表示，2023年國家債務按年增長5.56%，達1,126.7萬億韓圜（約6.45萬億港元），創歷史新高，債務佔國內生產總值（GDP）的比率首超50%。

此外，美光科技表示，早前台灣地震會對公司的動態記憶體（DRAM）晶片供應造成中單位數百分比的影響。該公司又指，其於台灣的生產線恢復進展良好，惟尚未全面重開。