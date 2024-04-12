淡馬錫擬5年擲逾1400億加碼投資歐洲

香港政府試圖推動與中東金融市場加強合作，惟至今未見太大成效，而作為香港老對手的新加坡則認為，歐洲市場機遇更多。

新加坡政府投資旗艦淡馬錫（Temasek）歐洲、中東和非洲業務負責人Nagi Hamiyeh表示，雖然目前淡馬錫也在重新審視在中東的部署，但這是一個緩慢的過程；相比之下，歐洲的發展機會大得多，故正尋求未來5年在歐洲進行高達250億坡元（約1,448億港元）的淨投資。

Hamiyeh在淡馬錫巴黎辦事處開幕前接受外媒的訪問，直言「歐洲的情況比一兩年前更好」。他稱，自己是自願來歐洲拓展業務，原因是看到當地有很大的潛力，目前巴黎的分部有大約12位員工。淡馬錫有興趣在歐洲投資新能源、再生能源及減碳、健康、奢侈品、科技、機械人等各類主題。

淡馬錫看好歐洲多於中東，某程度上亦值得關注，畢竟新加坡向來在長遠策略方面，不論眼光、行動力都遠勝香港。正如先前本港官員為找不到國際巨星的電話號碼而苦惱，新加坡卻早就派員親赴美國，與殿堂級歌手簽下了獨家演唱會協議。事隔不過數月，香港又因為中東「王子」風波鬧得雞犬不寧，淡馬錫卻在另一邊廂與眾多歐洲富豪家族談笑風生、推杯換盞。

冀與當地家族企業合作 Hamiyeh亦表示，相比起單打獨鬥，他更願意在歐洲尋求合作夥伴，並把目標放在各大傳統富豪家族與家族式企業。由於淡馬錫願意長線投資，且無意成「激進投資者」干預企業決策，他相信老牌家族企業會更願意接受淡馬錫的投資與合作計劃，而不是選擇那些在數年收成期後就想退出的私募股權基金。

他又指，在地緣政治緊張、高利率和通脹的時代，增加在歐洲的投資是必要的；新投資組合絕對會專注於擁有強勁現金流和定價能力的公司。

該行分析員何子樂亦於報告指，以目前長建的財務槓桿，可以支撐其花費最多150億元在各種收購，續予其「買入」的投資評級，目標價46.25元。該股昨日收報46.15元，跌0.22%。