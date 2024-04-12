歐央行放風6月減息

預測服務通脹續高企 Euro跌穿8.4港元 或許受美國通脹超預期「啟發」，資金現押注歐洲央行今年減息幅度只有0.75厘，比3月份時憧憬有一厘變得審慎。歐央行昨一如預期維持3大政策利率不變，但議息聲明隱蔽地添加了一撮「減息條件」，就算強調「強勁的物價壓力令服務通脹居高不下」、「沒有既定息口路線」云云，「鴿味」變濃令市場認定歐央行在放風掉頭減息，歐元跌穿8.4港元。

歐央行續把存款利率、主要再融資操作利率（MRO）及邊際貸款利率（MLF）分別設於4厘、4.5厘及4.75厘，並重申緊急抗疫購債計劃（PEPP）項目下到期證券之本金今年上半年仍會全數再投資，但下半年PEPP規模平均每月縮75億歐元，預期今年底之前停止再投資。

上月初的議息聲明焦點在於調低2024年撇除食品及能源後的核心通脹預測，以及經濟增長預期，本次則在「確保政策利率維持足夠地緊縮」及「繼續按數據辦事」兩句展示抗通脹決心的套話之間，加插一段「鴿」話︰「如果政策委員會新的通脹前景評估、底層（核心）通脹動態及貨幣政策的傳導力度，可以令決策者更有信心通脹可持續地向（2%）目標邁進，就適合把幣策的限制性程度從目前水平降低」。

另外，對比上次把「區內物價（上行）壓力仍高」部分歸咎於工資增長強勁，本次聲明首段變成「工資增長正逐漸緩和，企業正以盈利吸收勞工成本部分升幅」，「融資條件仍緊，過去加息行動影響需求」則被保留。

行長拉加德透露，幾名委員準備好昨天就減息，6月將獲得更多數據，屆時會有最新預測，強化外界對歐央行6月減息的揣測。她又說，儘管未來幾個月通脹將在當前水平上波動，但明年中將降至目標水平，同時指歐元區通脹與美國有本質上的不同，諸如財政政策和政治體制。

上半年經濟料升0.4% ING認為，工資推動的物價壓力經已見頂，預期歐央行6月開始減息0.25厘（按現時形勢早過美國聯儲局），下半年再減0.25厘兩次。歐央行德籍「鷹派」委員舒納貝爾近日講話，反映該行相信歐元區中性利率（不擴張也不緊縮）疫後已升到2.25至2.5厘，所以存款利率明年再降至2.5厘後，就會維持一段時間。然而，鑑於天然氣價下降，工資上升始終有利家庭收入和消費，歐元區經濟今年上半年會重拾0.4%的正增長，明年加速至1.4%。

Gucci搶LV高層救亡 美國10年期國債孳息差上升拉大與德國的息差，歐元昨偏軟，低見1.07美元，兌港元則低見8.3849。STOXX歐洲600指數繼續在歷史高位附近整固，昨低見502.01點，跌0.9%，法國CAC 40指數曾跌0.88%，德國DAX 30指數曾挫1.28%。

企業消息方面，開雲集團（Kering）從LVMH挖角，下月起讓LV負責傳訊及活動的副總裁卡蒂諾（Stefan Catino）擔任新設的Gucci副行政總裁一職，「定義和執行品牌戰略」，試圖扭轉Gucci銷情不如對手的困局。開雲及LVMH昨分別跌1.16%及1.02%。

歐元區核心通脹逐漸回落