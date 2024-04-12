恒生「夠薑蔥」夥眾星 為DSE考生應援打氣

DSE文憑試首科筆試於本周正式開鑼，連年都會為DSE考生應援打氣的恒生銀行，透過旗下以新生代為主要受眾的社交平台——「夠薑蔥」今年別出心裁，夥拍本地歌手/組合組成了星星滿載的應援打氣團，為莘莘學子加油打氣。

《年少日記》導演分享讀書經歷

「夠薑蔥」今年找來了本地歌手/組合包括ToNick、per se、Serrini、薛家燕及一班大專學生攜手動動腦筋，以「夠」、「薑」、「蔥」三字創作出集創意與溫情於一身的打氣說話，如「着多件衫入考場，身體唔僵硬，寫字都快啲」、「你夠薑就考5＊＊畀我睇」、「衝埋佢就可以放心玩喇」、「夠薑接受自己嘅成績，找回初心繼續衝」、「盡力就夠」、「衝得太過要適時放鬆」等，實在相當有心。與此同時，「夠薑蔥」更找來《年少日記》的導演卓亦謙，以有趣的演繹方式與大家分享他考試讀書的經歷及排解壓力的方法，為考生帶來滿滿的正能量面對考試。