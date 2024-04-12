IMF料2030全球經濟增長降至2.8%

國際貨幣基金組織（IMF）看淡全球經濟，表示除非有大型行動去改善生產力，否則2030年全球經濟增長幅度將降至2.8%，較歷史平均值低一個百分點，也低於該組織去年預測增長率有望處3%以上。

促大規模改革強化生產力 IMF發布全球經濟展望（WEO）部分內容指出，全球生產力自2008年金融風暴後持續下滑，各國必須尋求大規模改革，把回落的趨勢逆轉，可行策略包括廣泛利用人工智能（AI）科技；否則可能陷入惡性循環：商界減少投資，進一步限制經濟增長。

該組織去年同期預料，全球經濟中期增長率可望處於3%以上，惟上述最新估計數字意味其下調了中期經濟增長預測。

報告又指，沒有進取性步驟以強化生產力，全球經濟增長將跌至遠低於歷史平均水平；又警告疲弱增長預期將打擊投資，或加深放緩情況，而持續低增長及高利率將限制政府應對經濟放緩、投資社會福利及環境倡議等的能力，在地緣政治分裂，以及損害性單邊貿易及行業政策等因素影響下，相關的問題正持續加劇。

此外，IMF在即將出版的《財政監測報告》的一章中表示，若做得好，產業政策可推動創新，但歷史上充滿其他國家政策錯誤、高財政成本和負面溢出效應的警示故事。

基於財政成本高，被特殊利益集團獲取的風險，以及可能出現的資源大規模錯誤配置，主要關注補貼和稅收減免會帶來風險；另歧視外國企業的政策亦可能引發報復，加劇地緣經濟裂痕。是故，美國、歐洲和其他國家近期為引導部分行業創新而採取的產業政策舉措，並不是促進經濟增長的「靈丹妙藥」。