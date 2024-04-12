WTO估今年貿易量升2.6% 續受制地緣衝突

全球貿易今年有望回升，惟地緣政治的風險仍然高懸。世界貿易組織（WTO）在新一期《全球貿易展望與統計》報告中表示，在通脹逐步遠離、各國央行政策開始正常化之下，預計全球貿易量今年將增長2.6%，2025年料更將升至3.3%，相較2023年的下滑1.2%顯著改善。

憂大型經濟體壁壘礙復甦 回看WTO在1995年成立以來，全球貿易量僅出現兩次下滑，去年便是其一，而且以商品貿易額計，去年全球貿易跌幅更達5%，主因是高通脹和緊縮貨幣政策持續所引致。可是今年情況轉向，通脹壓力將減弱，令家庭實際收入可望再次增長，提振消費品的買賣，這情況在發達經濟體中將尤為明顯。

WTO首席經濟學家Ralph Ossa解釋，去年由於地緣政治緊張局勢，以及俄烏衝突造成的能源危機，令歐洲貿易額嚴重下降，但目前情況已不同，全球貿易將呈廣泛回升，包括整個歐洲。可是地區衝突、地緣政治緊張局勢及經濟政策不確定等，恐怕會限制全球貿易反彈程度。

其中，在紅海危機，商船受襲嚴重干擾歐亞之間貿易，倘以巴衝突再升級，將更多中東國家捲入，對能源市場造成重大破壞，料引發貿易中斷。另外，一些大型經濟體之間不信任度增加，以及新貿易壁壘或會削弱貿易復甦。

WTO總幹事Ngozi Okonjo-Iweala表示，全球貿易正在復甦，必須降低地緣政治紛爭和貿易割裂等風險，以保持經濟增長和穩定。當前愈來愈多的經濟體制訂或考慮採取措施，以保護本國企業免受來自中國的廉價商品衝擊，美國和歐洲威脅要對中國生產的電動車和可再生能源設備設置貿易壁壘。雖然中美之間的貿易似乎確實在減弱，但WTO認為，並沒有明顯的證據表明出現了更廣泛和持續逆全球化。