美前財長警告加息風險 道指低開254點

美國周三公布的消費物價指數（CPI）高過預期，市場繼續關注聯儲局貨幣政策會否出現變化，美股3大指數周四早段個別發展，道指曾跌254點，報38,207點；標指跌17點，報5,142點；以科技股為主的納指升12點，報16,182點。美國前財長薩默斯警告，聯儲局不單止可能推遲減息，甚至可能再度加息。

薩默斯指出，雖然從現在到6月之間情況可能會發生變化，但目前的通脹數據高企，使得6月減息的預測似乎「是一個危險而嚴重的錯誤」，甚至認為當局可能尚未完成本輪周期的最後一次加息。

然而，市場上不乏相反的觀點。晨星（Morningstar）首席美國經濟師Preston Caldwell表示，儘管周三公布的CPI超出預期，但聯儲局更看重月底公布的個人消費開支（PCE）物價指數。目前而言，晨星仍相信當局會於6月減息，並且年底聯邦基金利率回落到4至4.25厘（即累計減息1.25厘）。

上月核心PPI升2.4%超預期 聯儲局公布上次的會議紀錄，口風基本與先前一致，重申通脹正持續回落，但要更多證據才會開始減息。最新的數據顯示，美國3月生產物價指數（PPI）按年增長2.1%，低過預期，撇除食品及能源的核心PPI按年升2.4%，高過預期。另外，上周首申領失業救濟人數為21.1萬人，少過預期；截至前周止持續申領人數則為181.7萬人。

展望後市，晨星首席美國市場策略師Dave Sekera認為，價值股和小型股都將迎來良好的機遇，隨着未來數季經濟增長速度放緩，經濟將「軟着陸」但不會導致經濟衰退。這種情況可能會對估值過高的增長股造成壓力，卻有利於小型股，因為此前多數市場交易員一直在迴避小型股，擔心它們會在潛在的經濟衰退中遭受最大的損失。

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