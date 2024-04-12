圓匯再貶 兌港元近穿5.1

與美息差難收窄 專家：央行干預成效有限 在不足一個月之內，日圓匯價再度下探34年以來最低水平，主因美國的高通脹令減息預期降溫，使美日息差難以收窄。日圓兌每美元昨日曾低見153.29水平，是1990年6月以來最低水平，較今年次低位3月27日的151.97貶幅顯著；每百日圓兌港元曾見5.112。市場擔心，日本政府和央行可能隨時入市干預圓匯。

日本財務大臣鈴木俊一重申，過度的外匯波動不可取，政府關注日圓貶值至152、153的背景，而不一定是匯率水平本身。他認為，匯率基本上由市場決定，重要的是以穩定的方式反映基本面，而日圓疲弱有利有弊，會關注日圓疲弱對物價的影響。故他會與財務官就外匯問題保持溝通，不排除採取任何措施應對外匯市場過度波動的可能。

瑞穗：官方乏捍匯價決心 另外，內閣官房長官林芳正未有對匯率水平、外匯干預發表評論，但同樣表示匯率過度波動不可取，正以高度緊迫感密切關注匯率走勢，不排除採取任何措施應對匯率過度波動。

瑞穗證券首席外匯策略師山本雅文表示，這次日本當局似乎缺乏捍衞日圓的決心。可能美元走強反映了美國經濟的穩健，而日美息差確實很大，日本當局可能會覺得即使現在干預也無濟於事。

渣打財富管理高級投資策略師陳正犖警告，就算日本央行或官方干預也好，日圓匯價反彈幅度可能重回149、150的位置，之後便可能會有阻力，「若果美國和日本息差沒有明顯收窄，始終中線都是限制日圓反彈的因素。」資管公司保德信固定收益首席投資策略師Robert Tipp同意，只要日本和歐美的息差不縮小，日圓貶值趨勢就會持續下去。

東京寫字樓空置率3年低 圓匯走貶之際，日本經濟仍在緩步復甦之中，其中也體現於商用物業市道表現。地產中介公司三鬼商事（Miki Shoji Co.）的數據顯示，東京5個中央商務區空置率降至5.47%，為2021年3月以來最低水平。部分原因是東京的公司搬到中央商務區更佳的位置，或者簽約進駐更大的空間，從而壓低空置率。

就算在疫情期間，全球各大城市寫字樓空置率創新高及物業估值暴跌，東京卻避開這些問題。原因是當地居住空間較小及更嚴格的企業文化，令民眾繼續頻繁地通勤到寫字樓辦公，社會未有大力推廣遙距工作或在家辦公。高力國際今年2月時的一項調查就指出，東京都會區20至60多歲的員工中，超過四分之三在寫字樓全職工作或混合辦公。

在美元強勢之下，作為保值工具的黃金昨日價格亦見回落。現貨金昨日曾低見每安士2,325.9美元。交易員表示，之前在低位入貨的人士趁現水平先行獲利，暫時採觀望態度，以等待多間央行議息後再作部署。

日圓今年走勢