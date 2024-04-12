渣打料聯儲今年減息3次

美國上月通脹數據高過預期，渣打北亞區首席投資總監鄭子豐認為，受惠移民、居民消費支出向上，以及全球製造業復甦將延長美國經濟的擴張，從首季經濟數據顯示，美國軟着陸機會最大，預料美歐央行或於年中開始減息，故維持聯儲局今年或減息3次共0.75厘的預測。

日股上望47000點 渣打發表今年第二季度市場展望，給予日、美股票超配的評級。鄭指，美國企業表現出強大的定價能力，料淨利潤續錄穩健增長。受美息下調的預期影響，債市吸引力將不如股市，美10年期國債收益率一年內或跌穿4厘，惟短債仍然吸引，建議適度進取投資組合配置股、債佔比分別為60%及33%，其餘為另類資產（5%）和現金（2%）。

鄭子豐稱，即使撇除「科技七雄（Magnificent 7）」，美股盈利增長及動力仍強勁，參考過往數據，美股在大選年表現通常較佳，不過短期或受累市場修正減息節奏；他同時看好科技、通訊及能源等行業。

他又指，目前日股股值仍偏低，約25%的公司市帳率低於一倍，同時資產負債表強勁，淨現金的公司佔比高達41%；加上日本央行仍維持寬鬆立場，企業管治改善亦將利好股價表現。該行給予標指及日股的目標分別為5,790點及47,000點，較現價各有約12%及19%上升空間。

對港股後市審慎 至於港股方面，鄭子豐指出，港股市場經歷完深度調整，部分主要成分股表現不佳，特別是地產股的減派息影響。不過，港股短線有機會反彈，對中長期仍抱持審慎態度，年內或在17,000至19,000點的區間波動，一年目標為18,100點水平。

中國股票則維持中性看法，投資者持倉偏低加上估值極度壓縮，仍然是吸引因素，惟需繼續面對房地產市場低迷等結構性挑戰。過去幾個月內地陸續宣布有利的財政政策，直言任何政策驚喜「都可能牽動投資者的情緒」。