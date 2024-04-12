港匯7個月最弱 一個月拆息連挫9日

美匯指數重返105之際，港匯昨日卻創了7個月新低，一度見7.8372。港元拆息亦普遍向下，其中與樓按相關的一個月拆息連跌9日，周四報4.30964厘，是2023年9月11日後最低；至於反映銀行資金成本的3個月拆息，則降至4.53833厘，是2023年9月5日後最低。

恒指軟 北水掃貨多兩倍

不過港匯走弱下，周四港股仍能守住17,000點大關收市。大市跟隨美股低開282點後，見16,856點的全日最低，之後一度倒升兩點，最終收報17,095點，跌44點或0.26%，成交987億元。要留意，北水昨大舉進軍港股，淨流入金額單日大增逾兩倍至71.49億元，是連續第9日錄得淨流入，惟全日沽空金額亦增逾30%至207.28億元，佔大市成交比率升至20.98%，反映港股好淡友角力升級。