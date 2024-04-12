亞開行大摩上調內地經濟預測 全年增4.8%

內地經濟復甦動能不明，從面臨通縮風險的3月物價數據來看，難免引來部分大行擔憂內需不平衡，甚或另一次經濟下滑危機正在逼近。不過，有見內地官方對今年經濟既定下「保五」的目標，不少大行及機構考慮多方面因素後，仍決定出手上調今年內地經濟增長預測。其中亞洲開發銀行最新估今年內地經濟增4.8%，高於此前預測的4.5%；摩根士丹利更由原預期的4.2%上調到4.8%。

房地產或存惡化風險 亞開行昨發表2024年亞洲發展展望報告，相信隨着勞動市場和家庭收入的改善，內地家庭消費應有助推動今年內地經濟復甦。投資方面，將受到財政擴張推動的公共基礎設施強勁增長的支撐，而高科技和其他製造業投資將在政策支持下繼續穩健增長。

該行駐中國代表處首席代表Safdar Parvez提醒，今年內地應當加強破解房地產行業難題，及提升私人投資和居民消費的各種有效措施，以支撐經濟增長勢頭；未來房地產市場仍存進一步惡化的風險，這可能會影響金融穩定。此外，金融市場劇烈波動恐抑制消費者情緒，特別是外圍風險包括與美國和歐盟的貿易緊張局勢加劇，可能對中國外貿出口帶來影響。

另一外資大行摩根士丹利則表示，由於目前中國的出口和製造業資本支出強勁，遂將今明兩年中國經濟增速預測上調，2025年的預測亦從4%上調至4.5%。

建築需求反彈受質疑 值得留意是，野村證券在報告指，有調查數據稱3月中國挖土機國內銷量按年轉升9.3%，同月首3周挖土機平均營運時間亦見回升，不排除因投資者或相信房地產行業可能已觸底，且內地財政刺激措施開始發揮作用等。然而，若參考建築機械大廠小松製作所的數據，發現3月內地市場的每台挖土機月均運行時間轉差，按年跌幅擴至10.7%，或反映建築需求尚未觸底。