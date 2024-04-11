股市估市：美股泡沫未見頂 仍值博

標普500指數去年升近25%後，今年再升約8%，科技股同期升幅更大，投資者若懷疑美股前景實屬正常。美股確實觸發泡沫指標，該指標的定義與投資名宿格蘭瑟姆廣為市場熟悉的方法相似，如果經通脹調整後的股價表現比其長期趨勢高出兩個標準差以上，便會將其評為進入泡沫階段。

若股市出現以下任何一種情況，則為泡沫階段結束，第一，股市下跌15%；或第二，實際股價表現回落到長期趨勢兩個標準差以下。若股市下跌15%觸發泡沫階段結束，但如果之後在創新高的同時仍高於兩個標準差，則代表重新進入泡沫階段。

觸發指標反屬看漲信號 美股在2023年中觸發泡沫指標。而根據以上標準，標普500指數從1929年開始經歷了7個完整泡沫階段，分別是1929年9月30日至1932年7月31日、1958年2月28日至1960年10月31日、1961年5月31日至1962年6月29日、1964年2月29日至1966年9月30日、1997年7月31日至1998年6月30日、1998年11月30日至2002年9月30日、2020年10月31日至2022年9月30日，以及由2023年6月30日開始仍在發展的最新階段。

投資者需留意觸發泡沫指標，並不意味股市立即下跌，相反，觸發泡沫指標可能是個看漲信號，因為股市升勢在指標觸發後持續相當長時間，通常維持一至兩年，股市在該期間大幅升值，2020年及1958年股市觸發泡沫指標後最多升超過35%，1998年在觸發泡沫指標後最多升近30%，1964年亦在進入泡沫階段後錄得近20%的最大升幅。

故此，目前股市估值和市場情緒均未明顯處於泡沫峰值區域，股市距離典型泡沫頂部仍遠。例如首次公開招股（IPO）佔市值的百分比目前接近30年低位，美股散戶的槓桿水平亦處近20年低位，反映泡沫仍然未見頂。

同時，市場宜較關注軟性數據動力（企業情緒、消費者信心等）多於硬性數據動力（實際經濟數據），因為前者是美國硬着陸和股市拋售潮的早期預警信號。目前軟性數據走勢仍然向上，動力維持在2022年1月以來高位，好過硬性數據自2023年中以來不斷下跌，加上以人工智能（AI）為中心的熱潮仍處於早期階段，增加「超配」股票信心。

料聯儲減息助後市再上 聯儲局何時開始減息並不重要，重要的是當局將最終減息。畢竟，在美股建構泡沫期間，減息是泡沫擴大的因素之一。因此，聯儲局在3月會議上仍傾向在2024年減息3次，以及主席鮑威爾並不過分擔心最近較預期強的通脹數據，皆有助消除減息不確定對股市的影響。

當然股市泡沫最終會完結，但反映泡沫頂部的信號仍未出現，同時未有經濟指標預示美國經濟即將衰退。因此，投資者最好的策略或是集中在股市動力最強的部分，即是繼續關注各個偏重科技股的股市。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪