公居屋買賣：廣明苑7載半仍損手

資助房屋未補價第二市場爆蝕讓潮，將軍澳居屋廣明苑兩房戶劈價近19%，以325萬元沽，原業主持貨約7年半仍帳蝕13萬元。

世紀21將軍澳魏仕良表示，上述單位為G座低層5室，實用面積約539方呎，有裝修，望內園景，去年5月叫價400萬元，累減75萬元，獲白居二客購入，呎價約6,030元。原業主2016年10月以338萬元購入，帳貶約3.8%。

他指，同區居屋寶盈花園1座高層A室，實用面積約591方呎，去年第二市場叫價698萬元，日前獲白居二買家以625萬元購入，呎價約10,575元，減幅逾10%。

利東邨278萬成交 沙田居屋王愉翠苑都要損手。萬方地產葉搏麟稱，屋苑K座高層2室三房戶，實用面積約650方呎，叫價720萬元放盤約半年，終以675萬元成交，呎價約10,385元，約6年帳面貶值約6.3%。

中原郭詠媚指，鴨脷洲公屋利東邨東昇樓高層11室，實用面積約381方呎，原以295萬元放售，同區白居二客以278萬元承接，呎價約7,297元。