代理行估樓價上半年轉升3%

樓市全面撤辣，有代理行料本港住宅樓價將回升。戴德梁行指，3月一、二手住宅交投明顯加快，支持樓價上月起轉跌為升，預計上半年樓價有望上升約3%。

該行昨發表香港房地產市場2024年第一季回顧及展望，對政府宣布全面撤銷各項住宅物業樓市需求管理措施，市場反應正面。該公司香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明指，樓價在撤辣後已觸底回升，3月更按月升約1.5%。當中，細價盤沙田第一城回彈力較快，呎價在3月按月反彈約14.2%，按季升約10.7%。

戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，隨着政府全面撤辣，來自上車人士、換樓客、非本地買家及投資者的購買力陸續釋放。受剛需和投資客支持，預期今年住宅成交量有望回升三至四成，今年上半年樓價料錄最多3%的溫和升幅，下半年若美國聯儲局落實減息，全年樓價升幅料約5至7%。

預期商舖租金溫和增長 至於首季寫字樓新租賃活動按年增加，整體淨吸納量錄得正增長，租金按季僅下調約0.6%，比去年同期跌約6.7%。戴德梁行香港董事總經理及項目/企業服務部主管蕭亮輝指，上季不少甲級寫字樓錄大手租賃，同時過去3個季度新租面積均高於過去5年按季平均約64萬方呎的水平，反映租務市場氣氛相對回暖。

另外，旅客和本地居民消費模式轉變下，首季尖沙咀及旺角舖位走勢較遜色，兩區舖位租金下調約2%，空置率亦分別回升至約11.1%和約11.8%。不過，上季港島舖位租賃活動較為活躍，中環空置率按季亦下調約1.5個百分點至約7%，租金按季則升約1%。戴德梁行執行董事及香港商舖代理及管理服務主管林應威預料，上半年零售租金將維持低單位數的溫和增長。