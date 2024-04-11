Blue Coast暫收逾萬票

路勁地產等的港島南岸第1期晉環，昨以5,287.4萬元連沽兩伙，其中1A座23樓及25樓B室四房複式戶，成交價4,365.2萬元，呎價約33,786元。

另一鐵路盤緊接上陣，會德豐地產的將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，擬今日開價。同系列SEASONS PLACE昨添兩宗成交，共涉1,231.9萬元，包括第3B座8樓F室連平台戶。該盤亦首度出現兩宗交易告吹。