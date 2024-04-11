Blue Coast暫收逾萬票
港島新盤收票理想，長實集團(01113)的香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，次輪銷售於過去4日已接獲逾一萬張入票，按周六以價單形式發售184伙計，已錄超額認購逾53倍。消息指，將以招標形式發售的7至17樓四房戶，入標參考價3,486.7萬元起。
長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，次輪銷售登記當中，新入票的準買家佔約三成，向隅客則佔約七成。該公司首席經理郭子威指，次輪於明日下午截票。
路勁地產等的港島南岸第1期晉環，昨以5,287.4萬元連沽兩伙，其中1A座23樓及25樓B室四房複式戶，成交價4,365.2萬元，呎價約33,786元。
另一鐵路盤緊接上陣，會德豐地產的將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，擬今日開價。同系列SEASONS PLACE昨添兩宗成交，共涉1,231.9萬元，包括第3B座8樓F室連平台戶。該盤亦首度出現兩宗交易告吹。
文曜年內套8833萬
建灝地產的馬頭角聯合道文曜，今年暫錄8宗成交，套現逾8,833萬元。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目昨以1,239.6萬元售出28樓A室兩房，實用面積634方呎，呎價約19,552元。此外，英皇國際(00163)旗下西半山半山捌號及香港仔澄天於昨日各錄一宗成交，共涉1,127.35萬元。
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