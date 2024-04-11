新盤消息：雲滙2期單日售10伙

上述「一客4食」的單位包括10座16樓B2室兩房戶，實用面積459方呎，以784.57萬元成交，呎價約17,093元，買家另外可享14%回贈，即涉約109.8萬元。

峻譽‧渣甸山上樓書 中信泰富的大坑道135號住宅項目峻譽‧渣甸山，已上載樓書至一手住宅銷售網。項目由兩座樓高18層住宅大樓組成，共提供114伙，兩房單位佔約68%，實用面積434方呎起。

全盤單位實用面積434至2,948方呎，均屬兩房及四房戶型，兩房單位佔78伙，集中在第2座，四房單位有36伙，絕大部分位於第1座。面積最細兩房單位包括2座11樓D室，實用面積434方呎。項目提供89個住宅車位，預計關鍵日期為2026年3月31日。