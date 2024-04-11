新盤消息：雲滙2期單日售10伙
餘貨盤增加折扣及回贈促銷策略奏效。新鴻基地產(00016)的大埔白石角雲滙第2期，昨單日沽10伙，成交價介乎558.09萬至1,438萬元，總成交金額7,778.92萬元，當中有大手客斥資2,885.97萬元連購4伙。
上述「一客4食」的單位包括10座16樓B2室兩房戶，實用面積459方呎，以784.57萬元成交，呎價約17,093元，買家另外可享14%回贈，即涉約109.8萬元。
恒基地產(00012)等6大發展商合作發展的啟德天瀧，招標售出8座20樓B室四房戶，實用面積1,298方呎，成交價4,808萬元，呎價約37,042元。
峻譽‧渣甸山上樓書
中信泰富的大坑道135號住宅項目峻譽‧渣甸山，已上載樓書至一手住宅銷售網。項目由兩座樓高18層住宅大樓組成，共提供114伙，兩房單位佔約68%，實用面積434方呎起。
全盤單位實用面積434至2,948方呎，均屬兩房及四房戶型，兩房單位佔78伙，集中在第2座，四房單位有36伙，絕大部分位於第1座。面積最細兩房單位包括2座11樓D室，實用面積434方呎。項目提供89個住宅車位，預計關鍵日期為2026年3月31日。
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