康城月內半數蝕讓

LP6高層傳700萬易手 5年輸16% 新發展區的新盤近期都以低價開售搶客，同區二手樓即時「骨牌式冧價」。將軍澳日出康城本月錄超過50%轉讓屬貶值個案，區內LP6單位約5年帳面跌價近16%。而沙田九肚玖瓏山一個銀主盤，拍賣場僅以開價1,620萬元售出，短短兩年樓價帳面急跌約34%。

日出康城二手屋苑4月暫錄至少11宗買賣，有6宗低於一手購入價，蝕幅介乎約5.2至15.8%。市場消息透露，上述LP6第1座高層單位，實用面積約505方呎，於2019年3月以逾830萬元購入，市傳剛以約700萬元轉手，呎價約13,861元，期內樓價帳面跌約130萬元。

玖瓏山銀主盤7載平48% 啟德本月二手買賣突然煞停。消息稱，全區僅暫錄一宗轉手個案，單位為嘉匯8座中層戶，以1,545萬元成交，呎價約19,483元。資料顯示，原業主2017年以「一約多伙」形式購入上址。

近年有多個全新項目推出的屯門掃管笏頻現「冧價」成交。晉誠地產李德鴻表示，上源2A座低層連平台單位，劈價30萬元，成交價470萬元，呎價約10,780元，約5年半帳蝕193萬元，單位貶值約29%。

世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山雲海松海臺2座高層E室一房單位，望海景，放盤達兩年累減290萬元，終以560萬元成交，呎價約14,698元，約6年帳面跌價約22%。

拍賣場情況亦開始冷卻。環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，昨日拍賣會出席人數約60人，場上售出兩個住宅銀主盤，包括上述玖瓏山月瓏閣2座中層A室，實用面積約1,490方呎，以開價賣出，呎價約10,872元。

資料顯示，該單位原業主於2021年透過二手市場以約2,460萬元蝕讓價買入，若與該單位2017年時的一手成交價相比，物業做價約7年累跌約48.8%。

他又指，大角咀大同新邨大眾樓低層9室兩房戶，實用面積約320方呎，獲兩組客出價競投，最終搶高23萬元或約8.8%，以283萬元拍出，成交呎價約8,844元。上述較個別銀行網上估價低約7.5%。

藍灣半島賣742萬貶5% 除了新發展區外，港島大型屋苑樓價都未跌定。世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島5座中層G室，5度降價近14%，以742萬元成交，約5年帳面貶值約5.5%。利嘉閣黃銳平稱，柴灣杏花邨17座中層3室，成交價610萬元，約5年跌價約50萬元。