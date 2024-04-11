勝利證券推股份加密幣交易App

拓虛產業務 客戶倍增 陳氏指，公司以「打通所有交易所」為目標，雖然散戶現時可以在各交易所開戶，但每個平台的幣價略有差異，公司作為中介平台，能集中處理多個交易，而且平台的交易量大，故合作交易所給予的交易費用率較低，變相投資者的交易成本更便宜。

勝利證券去年3月拓展虛擬資產業務。他指出，初期受牌照限制，僅向專業投資者提供有關服務，客戶數目按月增幅以倍數計，而有關業務已錄盈利。留意到投資者對虛擬資產的興趣提升，故繼而進行牌照升級，以將服務對象擴至散戶，強調公司注重合規及安全，相信該App能便利投資者交易。

他提到，散戶要交易虛擬資產，開戶門檻與證券戶口一樣，按證監會要求，開戶時需存入一萬元，但需要進行虛擬資產知識評估，以確保投資者具備虛擬資產的認識，並透露該App籌備逾半年時間，連同技術人員，投資逾千萬元。

至於公司有份投資的虛擬資產交易平台VDX牌照申請進展方面，陳沛泉形容「進度良好」，希望「本季至下季內可以有好消息」。