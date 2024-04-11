港比特幣現貨ETF名單 傳下周揭盅 4基金准發行

巧恰地，中資背景的嘉實國際昨日宣布，已獲得香港證監會批准，在現有9號牌（提供資產管理）的基礎上，獲准提供虛擬資產管理服務。目前，香港有3款加密貨幣ETF，但全屬於投資比特幣期貨或以太幣期貨，並非直接持有相關加密貨幣。證監會資料顯示，現時有18家機構可管理投資超過10%於虛擬資產的投資組合，除了嘉實，另一大型中資基金子企華夏基金（香港）亦有同類許可。