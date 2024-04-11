港比特幣現貨ETF名單 傳下周揭盅 4基金准發行
內媒引述消息指，香港證監會預計將在4月15日（即下周一）公布比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）名單，據講首批獲准的基金共有4個，分別由嘉實國際、華夏基金、博時基金及惠理金融發行。
嘉實獲批虛產管理服務
據報，證監會下周一批出首批比特幣現貨ETF之後，香港交易所(00388)需要大約兩周時間準備產品上架等事宜，但整個比特幣現貨ETF項目已提前與港交所作出詳細溝通，預計大約10天可完成。證監會原計劃本月25日左右、最遲4月底在香港上架比特幣現貨ETF。屆時普通投資者可以透過申購該類ETF，進行比特幣掛鈎的投資，相當於為散戶打通投資幣圈的渠道。
巧恰地，中資背景的嘉實國際昨日宣布，已獲得香港證監會批准，在現有9號牌（提供資產管理）的基礎上，獲准提供虛擬資產管理服務。目前，香港有3款加密貨幣ETF，但全屬於投資比特幣期貨或以太幣期貨，並非直接持有相關加密貨幣。證監會資料顯示，現時有18家機構可管理投資超過10%於虛擬資產的投資組合，除了嘉實，另一大型中資基金子企華夏基金（香港）亦有同類許可。
加密幣用戶被騙34億
此外，Smart Betting Guide近日發布的報告顯示，今年首季加密貨幣用戶因詐騙和黑客攻擊等損失達4.37億美元（約34億港元），其中以太坊被針對的情況最嚴重，提醒投資者不要把密碼和密碼提示詞儲存在雲端，並建議以物理方式保存。
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