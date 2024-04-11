日圓兌每美元跌穿152創34年低 金價軟

上月美國通脹升溫兼且高過市場預期的消息一出，日圓兌每美元立即倒跌，並失守152大關，觸及152.8的34年新低，每百日圓亦低見5.127港元。氣勢如虹的貴金屬亦借勢回吐，現貨金每安士低見2,327.94美元，跌1.03%。

日再加息或早過預期 事實上，過往屬避險貨幣的日圓近年避險效用不再，有指大戶槓桿基金和資產管理公司等持有的淨日圓淡倉合約創高位，日本散戶卻押注政府將入市干預推高日圓。東京金融交易所Click 365的外匯交易保證金市場數據顯示，本月2日散戶投資者持有的日圓長倉接近歷史最高。

日本央行行長植田和男昨稱，不會直接因日圓走勢而改變政策，但重申一旦日圓疲弱最終刺激「成本推動型通脹」，央行將考慮調整政策。

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭稱，日央行會早過市場預期在6至7月便再次加息，預期10年期國債孳息年底升抵一厘，但央行會購買更多國債，實質上重啟量寬。

通脹升溫或使令聯儲局押後減息，但推高民眾買金意欲，富國銀行估計Costco賣金條每個月收入或已飆最高兩億美元。滙豐指，近期金價升勢是由股市創新高、通脹引發的避險情緒以及對沖基金購買力所帶動。就算黃金交易所買賣基金（ETF）出現贖回，場外及實金仍然「吸金」強勁，芝加哥商品交易所相關淨長倉又高企，市場情緒顯然樂觀。

另外，新西蘭央行將指標利率維持於5.5厘，指當地通脹仍高於1至3%的目標區間，須採取限制性貨幣政策，但有信心通脹年內回落至該範圍。

加拿大央行維持指標利率於5厘，同時大幅上調當地今年經濟增長0.7個百分點至1.5%，微降明年預測至2.2%，並估後年增1.9%。儘管發達經濟體通脹回落之路勢不平坦，該行仍料加國通脹下半年降至2.5%以下，明年達成2%目標。