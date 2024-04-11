絲絲講場：阿里王子家辦官網都玩失聯

中美針鋒相對下，拉攏中東資金搞番好個市無可厚非，難怪早前阿聯酋杜拜有個做過歌手嘅「阿里王子」話掟差唔多40億銀嚟香港開家族辦公室，一班人即久旱逢甘露、如獲至寶。之但係佢上月底臨時取消開家辦嘅記招開始令人懷疑「有伏」，家陣連個家辦官網都無法登入，真係「盛事經濟」囉！

阿里王子叫Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum，搜尋佢會見到個話佢「開展非凡旅程……熱愛進步與創新」嘅「Private Office」（私人辦公室）網站，點知撳入去變咗「這個網域好像還沒有連線網站」，連相關嘅LinkedIn都變成「頁面不存在」！

坡媒乘機抽水 咁啱恒生大學日期為3月26日有「王子」相嘅新聞稿，關於佢嘅嘢清咗零，須知3月26日發出嘅原版提過校方同佢個私人辦公室簽咗合作備忘錄……唉，會唔會變第二個美斯㗎！

新加坡傳媒就不忘踩多腳，話「新港家辦之爭非零和遊戲」、「拚的不只是數字，還有素質，新加坡不是只着重追求市場份額」，配埋「王子」張玉照！聽罷，港官們係咪應該要自省？

絲絲得密切留意劇情發展，「放緊假」嘅中東「王子」，會唔會如期喺下個月底嚟香港開家辦啦！

余絲韻