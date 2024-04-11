滙控有意再辦峰會 中港投資未變

他認為，出席的人數已反映國際投資者對香港的反應正面，希望親身了解香港，且認為香港是一個主要的國際金融中心；雖然目前中國經濟正處於轉型階段，但在中、長期仍有重大機會，冀為未來出現的投資機會作好準備。

至於近期未見資金大量流入本地資本市場，祈耀年坦言，內地與香港疫後全面復常僅一年多，相信投資者仍需要更多的時間觀察，然後重回市場。

滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建強調，集團對投資香港及內地的長期部署未有改變。雖然部分行業仍面臨挑戰，但不少內地及跨國企業的業務均有良好增長，加上內地的外幣債務較少，當局亦推出一系列穩定經濟措施，對總體內地經濟環境有信心；內房問題則需時吸收庫存，以及等待市場信心回復。

逾230機構參與金管防騙約章 此外，香港金融管理局昨夥同銀行公會推出《保障消費者防詐騙約章2.0》，獲超過230間金融機構及商戶參與，包括銀行、保險、強積金、證券及期貨業界、餐飲、運輸、旅遊、零售等，助大眾防範信用卡騙案及其他數碼詐騙。

金管局總裁余偉文表示，去年約章得到各界的支持及正面回響；今年的《約章2.0》，邀請更多金融機構及不同行業的商戶參與，共同提升防範數碼詐騙的力度及成效。隨着更廣泛地涵蓋市民日常生活的接觸面，再配合當局各項防詐騙措施，加強市民防範騙案能力。