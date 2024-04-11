港大料本地今季GDP增長降
香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目昨天公布高頻宏觀經濟預測，指利率高企導致環球經濟放緩，因此上半年經濟增速將較緩慢，預期第二季香港實質本地生產總值（GDP）增長將降至1.7%，上半年經濟增長料為2.2%。
港大又預期，美國聯儲局將逐步減息，香港下半年經濟前景較為樂觀，預計下半年增速為4.2%，全年經濟增長為3.2%。
此外，港大料第一季香港經濟增長為2.1%，反映內地及全球經濟增長持續緩慢。由於就業市場緊張，失業率在第一和第二季預計維持在2.9%水平。在外貿持續改善下，今年香港貨品出口及進口預測由第一季的增長4.1%及1.9%，加速至第二季的增長6.5%及5.2%；而旅遊復常帶動香港服務出口第二季上升5.9%，但港人境外消費急升，引致服務進口同期上升7.5%，完全抵銷了服務出口對經濟增長的貢獻。然而，預期香港下半年經濟前景較樂觀。
政府傳調整稅規吸另類投資
另一方面，外媒引述消息指，港府正考慮制訂新的稅收規定，為私募信貸和基礎設施等的另類投資提供更優惠的待遇。
據報這些提案將納入諮詢文件，將對另類投資特殊目的工具的利息收入等項目提供免稅，涵蓋私募信貸、混合型證券、房地產和基礎設施等。規則草案預計最早本月提出。
研究公司Preqin的數據顯示，今年首季全球風險資本融資額下降30%，期間中國風險投資額下跌40%拖累股市，美國下跌29%，致令全球初創公司的總投資額縮減至578億美元。
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