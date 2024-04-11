港大料本地今季GDP增長降

此外，港大料第一季香港經濟增長為2.1%，反映內地及全球經濟增長持續緩慢。由於就業市場緊張，失業率在第一和第二季預計維持在2.9%水平。在外貿持續改善下，今年香港貨品出口及進口預測由第一季的增長4.1%及1.9%，加速至第二季的增長6.5%及5.2%；而旅遊復常帶動香港服務出口第二季上升5.9%，但港人境外消費急升，引致服務進口同期上升7.5%，完全抵銷了服務出口對經濟增長的貢獻。然而，預期香港下半年經濟前景較樂觀。