小鵬攻港 比亞迪再減價每輛賺九千
小鵬汽車(09868)宣布，授權森那美汽車集團為小鵬汽車香港市場官方代理商，全權負責小鵬汽車的新車銷售及提供售後服務，雙方昨日在廣州小鵬汽車總部舉行簽約儀式。
該企指，進入香港市場具備小鵬全球化範本的重要戰略意義，公司與森那美將攜手展開一系列策略部署，共同塑造小鵬汽車在香港的市場定位。
內地車企加快「走出去」的原因，乃內地同業的價格戰愈來愈激烈。據報比亞迪股份(01211)「元PLUS」入場價降至12萬元（人民幣‧下同）以內，較前一版本低11%；主力車款「海豹榮耀版」官方指導價17.98萬至24.98萬元，起售價較目前18.98萬元的海豹冠軍版車型下調一萬元。有內媒就統計，比亞迪每售出一輛車僅能淨賺9,000元，真正要做到「薄利多銷」！
寧德推5年零衰減儲能系統
此外，寧德時代本周發布首款5年零衰減且可大規模量產的儲能系統——天恒，有助新型儲能規模化應用和高質量發展，可視為長壽命鋰電池的里程碑。
政策方面，市場監管總局、國家發改委、工信部等7部門聯合印發《以標準提升牽引設備更新和消費品以舊換新行動方案》，提出有力支撐設備更新和消費品以舊換新，推動汽車標準轉型升級，加快家電標準更新，強化家居產品標準引領，加大新興消費標準供給，另亦會推進綠色設計標準建設，健全二手產品交易標準，提升廢舊產品回收利用標準，完善再生材料質量和使用標準，加大回收循環利用標準供給。
寶馬上季電動車交付增40%
外資車企消息方面，德國車廠寶馬（BMW）首季交付量59.47萬輛，按年增1.1%，主要由純電動車交付量按年增40.6%，以及高端型號的銷售推動，其中歐洲增長較佳，共交付22.78萬輛寶馬及MINI，按年增5.5%；集團預期今年交付量有輕微增長。
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