馬雲撐變革 阿里股價飆半成

署名「風清揚」的馬雲表示，主席蔡崇信和首席執行官吳泳銘過去一年「用令人欽佩的勇氣和智慧，帶領阿里進行了一系列着眼於未來的變革」，其最核心的變化是「不是去追趕KPI（關鍵表現指標），而是認清自己，重回客戶價值軌道」。

繼2月底宣布超過100種產品平均減價20%後，阿里雲周一宣布海外市場超過500種產品減價平均23%，減幅最大達到59%，「確保企業有穩定的基礎部署和開發AI應用，實現其長遠戰略」。另有指，阿里旗下螞蟻集團早前入股AI晶片公司墨芯。

分析：預示着重服務抵用 阿里去年經調整純利增速已放緩至約20%。不過，馬雲說，「一直以來，從B2B（企業對企業）到支付寶，再到阿里雲，我們的創新從來不是為了追求更高的利潤，而是努力讓自己能在迅速變化的時代活下去」，也不是為超越對手或趕時尚，而是「對你真正的生存能力的考驗」。

有分析認為，這封內部信或預示阿里今年着重服務「抵用」，放棄部分盈利去推某些領域的增長。

字節否認去年利潤超騰訊 券商富瑞在該「領袖重要講話」前發表報告，預測淘天集團及阿里雲智能集團上季收入按年增長分別僅得1%及3%，而且3月底止本財年經營溢利率會下跌，經調整純利將倒退5.83%，但不改「買入」評級，目標價110元，比昨日收市高48.74%，理由包括阿里商品交易總額（GMV）增速能追趕行業平均。

隨時被迫剝離TikTok的字節不久開腔表示以上傳言不實，旗下抖音電商早前卻確曾公布去年GMV飆2.77倍。難怪馬雲說「3年後的電商肯定不是今天最熱門的電商……重要的不是今天要趕上誰，而是想一想明天的電商應該如何提升消費體驗」。

馬雲 中資科網巨頭去年業績一覽