美通脹3.5%超預期 市場估6月不減息

市場現料美國今季不減息！事緣美國通脹升溫，3月消費物價指數（CPI）按年升3.5%，較2月高出0.3個百分點，並高過市場預期；撇除食品及能源的核心CPI按年升3.8%，增幅按月持平，惟高於市場預期，物價壓力主要來自服務業（不計能源服務），交通服務價格按年大漲10.7%；住屋成本按年升5.7%。

就衣、食、住、行4大分類而言，上述的住、行兩大類別都是美國通脹依然高企的主因，但衣、食的加價壓力明顯更小，食品CPI通脹率僅為2.2%，服裝更只有0.4%。這亦從側面反映出目前美國通脹變得更根深柢固，因為有別於衣、食，住屋與交通對一般民眾而言，都很難在短期內找到便宜的替代品。

債息升 道指曾挫五百 反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場現預期6月不會減息的機會率高達八成，對比前日仍預期超過五成機率會減息，7月減息的機率也降到50%以下。若以年底的12月作為坐標，則有12.4%機會率今年內完全不減息，屆時聯邦基金利率低於5厘的機會率由55.4%降至19%，即81%機會減息幅度最多半厘，比起先前的看法明顯更「鷹派」。

如是者，10年期國債孳息率應聲抽高最多0.146厘，高見4.515厘，再創去年11月底以來新高，繼而拖累美股周三早段顯著受壓，道指曾挫521點，低見38,362點；標指曾挫62點，低見5,147點；以科技股為主的納指曾挫212點，低見16,094點。

普徠仕多元資產部門資本市場策略師Tim Murray指出，市場的風險正「由衰退轉向通脹」，控制通脹不容樂觀，因為除衰退時期外，服務業通脹往往非常頑固。他亦提醒投資者或要改變策略，在經濟急劇衰退、通脹回落甚至通縮的罕見情況下，債券表現會優於股票，但通脹重新升溫則不然。

買股對沖 宜吼能源業 當通脹處於低或中等水平、甚至稍微偏高水平時，股票往往表現出眾─當通脹處於零至4%之間時，股票回報率往往達雙位數。在經濟衰退期間，股票回報率大跌；另外，當通脹升至極高水平時，股票的回報率亦會降低。然而，在通脹處於極高水平時，能源行業的股票往往表現較佳。這些研究結果表明，對沖通脹風險的一種方法或是將投資組合向股票傾斜，並且重點留意能源行業。