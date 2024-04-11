產經

恒指越萬七關年內最高 國指入牛市

港股昨日做好，大市成交金額更增29％。（中新社圖片） 港股昨日做好，大市成交金額更增29％。（中新社圖片）
港股昨日做好，大市成交金額更增29％。（中新社圖片）
港股恒生指數周三收報17,139點，升311點或1.85%，是今年收市新高，且已連揚3日，累升415點或2.48%。值得留意，國企指數較今年1月低位反彈22%，進入技術性牛市，昨日收升121點或2.06%，報6,016點。
疑斬倉掟貨 信基插75%
不過，市況趨穩下，卻有細價股接二連三出現斬倉。繼周二中國天瑞水泥(01252)及昇能集團(02459)股價高台跳水後，昨日信基沙溪(03603)午後一度暴跌87.15%，由0.218元插至0.028元，及後中途停牌，停牌前跌75.68%，報0.053元，成交額逾4,180萬元。
信誠證券聯席董事張智威估計，上述「股仔」暴瀉乃由於大股東將其持股質押借錢，但股價大跌下無力補倉，致被斬倉掟貨有關，但暫看這類4、5線股對大市表現影響不大。
其他異動股方面，新奧能源(02688)成昨日升幅最大藍籌，收升7.39%，報68.3元；緊隨其後的是中升控股(00881)，上升7.26%，收報15.36元。大市全日成交額有1,072億元，較上一日增29.37%。北水連續第8日淨流入，昨淨流入23.24億元，較上一日減14.95%，累計流入335.18億元。大市全日沽空金額158.9億元，增39.45%，沽空金額佔大市成交比率為14.8%。
基金提合作 思捷飆65%
曾為藍籌股的思捷環球(00330)昨日公布，近期收到一名國際私募股權集團的口頭示意，表示其將向公司提交一份無法律約束力的框架諒解備忘錄，旨在與公司發展潛在合作夥伴關係，尤其是歐洲業務，擬協助公司重組歐洲業務，並與公司合作透過其對有關業務的控制共同探索改善歐洲業務的途徑。該股連續兩日炒高，昨收升65.71%，報0.29元。
另外，同屬消費概念、內地連鎖茶飲店「霸王茶姬」，有指最快今年中赴美上市，集資介乎2億至3億美元。
摩根士丹利最新列出亞股第二季「10大股息增強」股份名單，藍籌國藥控股(01099)、招商銀行(03968)及中電(00002)均在名單上，另外還有香港電訊(06823)。該行稱，中國市場繼續採取政策措施提高派息率是股息增長的正面訊號，有利估值。
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc