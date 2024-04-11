恒指越萬七關年內最高 國指入牛市

港股恒生指數周三收報17,139點，升311點或1.85%，是今年收市新高，且已連揚3日，累升415點或2.48%。值得留意，國企指數較今年1月低位反彈22%，進入技術性牛市，昨日收升121點或2.06%，報6,016點。

信誠證券聯席董事張智威估計，上述「股仔」暴瀉乃由於大股東將其持股質押借錢，但股價大跌下無力補倉，致被斬倉掟貨有關，但暫看這類4、5線股對大市表現影響不大。