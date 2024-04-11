恒指越萬七關年內最高 國指入牛市
港股恒生指數周三收報17,139點，升311點或1.85%，是今年收市新高，且已連揚3日，累升415點或2.48%。值得留意，國企指數較今年1月低位反彈22%，進入技術性牛市，昨日收升121點或2.06%，報6,016點。
疑斬倉掟貨 信基插75%
信誠證券聯席董事張智威估計，上述「股仔」暴瀉乃由於大股東將其持股質押借錢，但股價大跌下無力補倉，致被斬倉掟貨有關，但暫看這類4、5線股對大市表現影響不大。
基金提合作 思捷飆65%
曾為藍籌股的思捷環球(00330)昨日公布，近期收到一名國際私募股權集團的口頭示意，表示其將向公司提交一份無法律約束力的框架諒解備忘錄，旨在與公司發展潛在合作夥伴關係，尤其是歐洲業務，擬協助公司重組歐洲業務，並與公司合作透過其對有關業務的控制共同探索改善歐洲業務的途徑。該股連續兩日炒高，昨收升65.71%，報0.29元。
另外，同屬消費概念、內地連鎖茶飲店「霸王茶姬」，有指最快今年中赴美上市，集資介乎2億至3億美元。
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