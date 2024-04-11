樓市下行累產品延期兌付 平安信託：起訴正榮地產

曾經作為中資開發商融資手段的信託業近年屢傳爆煲，去年金融巨頭中植集團便爆出流動性危機，旗下中融信託的信託產品多次無法如期兌付。今年1月中植集團正式以不能清償到期債務、明顯缺乏清償能力為由申請破產清算，內地法院亦裁定受理此案。

公司稱積極推進處置方案 中植倒下清晰暴露信託業的潛在裂痕，網上流傳平安信託產品苦主曾於去年底致函深圳政府，直至周二下午，另有大批投資者前往平安信託深圳總部維權等消息不斷發酵，最終平安信託昨透過公開聲明，對上述信託計劃予以3個層面積極推進的處置方案，包括目前正通過持續跟進投資項目的開發銷售及資金回籠情況、對正榮一方起訴、推進信託計劃持有份額轉讓退出等方式，又強調現時公司整體業績穩健、經營狀況良好。

該信託計劃成立於2021年9月29日，存續期限為30個月，今年3月29日為信託合約約定到期日，募集資金規模逾7億元人民幣，主要以股權投資的形式投資了正榮位於廈門的房地產項目公司，惟項目銷售不佳，拖累信託計劃兌付延期。事實上，正榮就建議境外債重組計劃召開的聆訊，將於5月2日在香港高等法院進行。

3大國際信貸評級機構今年先後下調萬科評級，繼穆迪及惠譽後，標普昨把該企的長期發行人信用評級由「BBB+」調低至屬於非投資級別（垃圾級別）的「BB+」，並將其全資子企萬科地產（香港）的長期發行人評級降至「BB」，同時展望為「負面」。

此外，野村綜合研究所首席經濟學家辜朝明指，中國需要讓市場相信樓價已見底，才能加快經濟增長，令民眾恢復借貸。