歐美市場打倒褪 亞洲經濟乘風起

全球經濟雖然已走出新冠疫情，但復甦步伐顯然並不一致，除了因為超級量化寬鬆帶來的資產泡沫後遺症，如債務危機及通脹等問題需時化解外，美國大搞貿易保護主義，破壞全球產業鏈和供應鏈，亦是世界經濟無法重現舊觀的原因。從不少國際機構減少在低增長的歐、美市場投資，押注亞洲及新興市場，反映長遠資金已將目光東投。雖然來自美國的地緣政治風險衝着中國而來，但並未損中國作為亞洲經濟發展的龍頭地位，投資者得對亞洲前景保持樂觀的態度，好好把握機遇。

到底今年美國聯儲局是否真的啟動減息周期，目前市場尚未有共識，皆因最近油價回升，金價創新高，其他大宗商品價格亦見異動，美國的通脹會否反彈，仍須觀望。在未能完全排除通脹風險下，相信當局對於啟動減息周期的態度會謹而慎之。但當然對現任拜登政府而言，下半年減息能挺住美國經濟，有利其於大選爭取連任。到底貨幣政策是服務政權，抑或因應通脹表現而轉向，好快有答案。

除了物價與貨幣政策趨勢不明朗外，歐美經濟人口老化、增長趨緩、稅率高企，都不利投資與消費，歐洲的問題尤甚。美國近年是靠人工智能應用來轉移了市場視線，並以維持美股景氣來支持財富效應，挺着經濟。之不過，美股不可能沒有頂，當貨幣政策由緊趨鬆，美元強勢逆轉，美股估值自然難敵地心吸力。更何況，如今美國動不動就打着「國家安全」的招牌作出種種制裁，又干涉企業經營，如不能自由供貨予客戶，這些誠然都不利自由貿易和國際投資。

近年國際金融機構逐步退出歐洲市場，亦有國際服飾品牌和電子消費品牌重組歐洲業務以止損，套現的資金都寧願投往東來，選擇在高增長的亞洲及新興市場設立生產設施，可以更接近終端市場。事實上，歐洲被美國的意識形態「綁架」，共同圍堵中國，損害的是歐洲企業和當地經濟利益。故見到官方唱衰及打壓中國，但商界卻依舊押注中國市場，證明盲目附和推動中美脫鈎，非但對歐洲自身利益不利，更加大了經濟衰退的風險，屬下下之策。

雖然如今中國正苦於化解債務危機，但若能處理好這個包袱，未來經濟發展可無後顧之憂，而隨着中國保持着在全球製造業、國際貿易和消費國的領導地位，論經濟增長速度，中國仍然是主要經濟體之中的首列。

亞洲崛起，中國並不可能缺席。當中國債務危機逐步化解，資本市場真正起動，更多中國商品暢銷海外，人民幣更廣泛地應用於區域貿易支付，料將帶動整個亞洲重納高增長軌道。比如印度，即使被視為美國的盟友，其實亦從沒有截斷與中國的經貿關係，兩國各自開放市場，自由競爭，將為亞洲市場提供有力的支持和可清晰的增長前景，也是吸引全球資金東來的關鍵。

國際形勢如是，得認清大局，別人悲觀時，要保持正向樂觀的態度，全球資金大逆轉的時點正愈走愈近，得耐心等候時機到臨。