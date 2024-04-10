輪商精選：看好攜程吼23631
港股續於萬七點關口前爭持，資金聚焦個別藍籌，攜程集團(09961)股價昨日突破380元，收報381.8元，創上市以來新高。內地早前公布清明節假期內地旅客消費較2019年疫情前增長逾12%至近540億元人民幣，市場憧憬內地旅遊業復甦情況持續。
部署做淡選23507
有券商分析指，攜程近期與快手(01024)及抖音合作，分別推廣內地較低層級及一線城市旅遊，或可開拓更多客源。
如投資者部署短線追入，可考慮攜程認購證23631，行使價468.2元，實際槓桿7倍，8月27日到期。如計劃趁高做淡，可留意攜程認沽證23507，行使價299.61元，實際槓桿6倍，8月30日到期。
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