工商舖首季交投創新低

本港工商舖市場受全面撤辣及港人北上消費影響，今年首季交投量及成交金額均下跌，成交量按季挫約11.1%至僅錄611宗，創有紀錄以來季度最少。

寫字樓買賣連跌4季 中原（工商舖）資料顯示，首季該市場買賣成交總金額約187.83億元，較去年第四季下跌約7.8%。該公司董事總經理潘志明預測，第二季工商舖整體買賣會回升至約750宗水平，惟受叫價拖累，成交金額向下，料總成交金額約145億元。

第一季商舖市場僅錄約131宗買賣，為歷年來最低紀錄，按季下跌約24.3%，按年更大跌約41.8%，上季成交金額約71.9億元，按季增約30.8%。他料，第二季買賣約150宗，買賣價續有約5%下調空間，成交金額約40億元。

而首季寫字樓市場共錄約122宗買賣，按季減約4.7%，按年有約35.8%跌幅，已連挫4季。買賣總成交金額約85.71億元，按季少約15.9%。今季買賣料維持約120宗，呎價料下調約5%。而今年首季共錄約358宗工廈買賣，按季跌約7.3%，總金額錄約30.22億元，按季挫約35.4%，預期本季工廈買賣量約480宗，價格仍有下調空間。

甲廈空置率又破頂 此外，世邦魏理仕最新發表的《2024年第一季香港商業房地產市場觀點》顯示，香港甲級寫字樓市場受新增供應等影響，空置率升至約16.7%，再創歷史新高，空置量過剩導致租金按季再跌約1.2%，為連跌約5年。

整體甲廈空置面積約1,470萬方呎，而上季以中區商廈租金跌幅最大，按季跌約1.7%，港島東亦挫約1.2%，反觀尖沙咀微升約0.3%，預料今年餘下時間租金跌約5至10%。

上季整體舖位空置率下降約2.5個百分點至約6.6%，為2019年第四季以來最低，期內中環跌約5.3個百分點最大，最新達6.6%。而核心區街舖租金季升約2.7%，為2022年第三季以來最大增幅。今年核心區街舖租金料將漲約5至10%。