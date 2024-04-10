朗賢峯望月內上載樓書
該公司銷售副總監吳子謙指，兩期項目標準戶型一房至四房，亦有79伙特色戶。全盤單位實用面積340至2,572方呎。兩房單位最多，有372伙，佔整體供應約37.6%。
PARK SEASONS或周末收票
會德豐地產的將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，計劃日內上載首張價單。公司副主席兼常務董事黃光耀表示，首張價單將提供不少於138伙，集中於第2A座，相信大部分單位折實價低於700萬元。
他續指，預計周末起收票及開放展銷廳予公眾參觀。同系列SEASONS PLACE開售兩周內沽556伙，套現逾35億元，平均成交呎價約14,911元。公司助理董事兼總經理（商務）余麗珠稱，項目會所設有美容及水療設施。
必嘉坊‧迎匯新價單涉29戶
此外，恒基地產(00012)的紅磡必嘉坊‧迎匯昨上載價單7號，提供29伙，折實平均呎價約21,738元，並落實周六發售當中15伙。同系旺角利奧坊‧壹隅修訂價單，取消新春優惠，預計下半年啟動交樓程序。
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