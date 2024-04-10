新盤焦點：Blue Coast加推晒冷 周六賣184伙

次輪以價單形式發售的單位涵蓋30伙兩房、132伙三房及22伙四房戶，折實價1,054.8萬至3,769.1萬元，折實平均呎價24,835元。市場消息指，項目過去3日已接逾7,000張入票，暫超額認購逾37倍。

MOUNT POKFULAM逾3億成交 長實營業部首席經理郭子威稱，購入四房單位買家享車位優先認購權。該公司助理首席經理楊桂玲指，次輪銷售於本周五截票。

ONE STANLEY招標發售10戶 建灝地產旗下赤柱黃麻角道ONE STANLEY，本周六首推10伙招標發售。包括3座海景獨立洋房及7伙特色戶。上述洋房均設私人升降機，前後花園及天台。而4伙花園複式戶及3伙天際複式戶實用面積1,805方呎起。

集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目暫提供的付款辦法，包括3項即供計劃及360天先住後付計劃，亦設有提早成交現金回贈。另有最長10年備用二按及代繳印花稅。

鄭智荣表示，ONE STANLEY的睇樓人士中，本地客及內地客各佔一半。 MOUNT POKFULAM提供7座洋房。