新盤焦點：Blue Coast加推晒冷 周六賣184伙
港島區新盤市場氣氛升溫，長實集團(01113)的香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，昨加推價單5號，提供96伙，折實平均呎價約25,307元。長實執行董事趙國雄表示，新價單加價約2%。項目落實盡推該期數餘下220伙，其中184伙於本周六以價單出售，36伙四房戶則安排下周一起招標發售。
次輪以價單形式發售的單位涵蓋30伙兩房、132伙三房及22伙四房戶，折實價1,054.8萬至3,769.1萬元，折實平均呎價24,835元。市場消息指，項目過去3日已接逾7,000張入票，暫超額認購逾37倍。
MOUNT POKFULAM逾3億成交
長實營業部首席經理郭子威稱，購入四房單位買家享車位優先認購權。該公司助理首席經理楊桂玲指，次輪銷售於本周五截票。
宏安地產(01243)及錦華實業集團的西半山薄扶林道MOUNT POKFULAM昨錄首宗成交。宏安地產執行董事程德韻稱，以約3.34億元售出薄扶林道86D號洋房，實用面積4,765方呎，五套房連家庭室間隔，呎價7萬元。
消息指，新鴻基地產(00016)中半山帝景園昨沽3伙，套現逾1.64億元。新地副董事總經理雷霆稱，集團一直持有帝景園第3座作長線收租，由於撤辣後收到查詢，故將該座部分單位推售，物業正作全幢翻新。
ONE STANLEY招標發售10戶
建灝地產旗下赤柱黃麻角道ONE STANLEY，本周六首推10伙招標發售。包括3座海景獨立洋房及7伙特色戶。上述洋房均設私人升降機，前後花園及天台。而4伙花園複式戶及3伙天際複式戶實用面積1,805方呎起。
集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目暫提供的付款辦法，包括3項即供計劃及360天先住後付計劃，亦設有提早成交現金回贈。另有最長10年備用二按及代繳印花稅。
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